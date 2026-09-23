Zapomeňte na spořicí účty. Banky lákají na výnos až 10 procent, není to ale bez rizika
- Banky nabízejí klientům možnost vydělat podstatně víc než na klasickém spořicím účtu.
Vyšší výnos ale přichází s podmínkami, které nemusí být na první pohled každému jasné.
Češi na možný výnos až deset procent slyší.
Měla to být jen běžná schůzka s osobním bankéřem kvůli blížícímu se termínu fixace. Kdyby však v závěru finančník panu Martinovi lehce žoviálně nepoložil záludnou otázku. „A náš investiční certifikát už máte?“ Ne, Martin nejenže nic takového neměl. Dokonce se s tímto termínem ani nikdy nesetkal.
Následující fakta už působila jako z romantického filmu od Rosamunde Pilcherové. Instrument vydaný matkou tuzemské banky nesoucí úrok osm procent ročně působil v českém prostředí – kde je obvykle každá desetinka procentního bodu na spořicím účtu navíc vykoupena další dodatečnou podmínkou – téměř jako zjevení. Žádný oběd ale nebývá zdarma.
„Ve spolupráci s centrálou v Mnichově máme měsíčně pro klienty k dispozici tento nástroj v průměrném objemu sto milionů korun s možným zhodnocením na úrovni lehce přes osm procent ročně,“ říká mluvčí UniCredit Petr Plocek na adresu investičních certifikátů banky.
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