Albertu nefunguje aplikace už týden. Rozhodl se pro mimořádný krok
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- Aplikace Můj Albert je téměř týden mimo provoz a firma neví, kdy se ji podaří zprovoznit.
- Dočasně mohou za výhodnější ceny nakupovat všichni zákazníci.
- Výpadek zřejmě souvisí s bezpečnostním incidentem u mateřské společnosti.
Už téměř týden nefunguje aplikace obchodního řetězce Albert. A zatím není jasné, kdy se to změní. „Mrzí nás to, ale v tuto chvíli nejsme schopni sdělit termín obnovení plné funkčnosti aplikace. Jakmile budou potíže vyřešeny, budeme o tom informovat,“ uvedl řetězec Albert na sociálních sítích.
Firma proto po několika dnech sáhla k mimořádnému kroku – výhodnější ceny budou dočasně pro všechny zákazníky, tedy i těch bez aplikace. Dodala, že všechny prodejny fungují bez omezení a zákazníci o své nasbírané body ani kredity nepřijdou.
Rozsáhlejší problémy má nizozemský řetězec Albert Heijn, který patří stejně jako český Albert do nizozemské skupiny Ahold Delhaize. Nefungovaly mu online služby, zákaznická podpora a částečně ani zásobování. Některé prodejny se kvůli tomu v týdnu potýkaly s nedostatkem zboží, především ovoce a zeleniny. Provoz se od středy postupně vrací do normálu, online prodej ani rozvoz ale stále nefunguje.
Mateřská firma Ahold přiznala, že už několik dní řeší „bezpečnostní incident“ ve své počítačové síti. A některé systémy preventivně odpojila, aby se útočníci nedostali hlouběji do sítě. Zatím ale nepotvrdila, zda šlo skutečně o hackerský útok. Nic podle ní nenasvědčuje ani tomu, že by někdo ukradl data zákazníků nebo firmy, uvedla nizozemská média.
Potíže měl tento týden také belgický řetězec Delhaize, taktéž ze skupiny Ahold Delhaize. Kybernetickému útoku čelily i stovky supermarketů ve Francii: hackeři tam na dálku vypnuli chladicí systémy. Zatím není jasné, zda spolu útoky přímo souvisí ani kdo za nimi stojí.