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Kyberútok ochromil 150 supermarketů ve Francii. Hackeři změnili mrazáky v pece

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France.

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France.
  • Podle Dominiqua Schelchera, šéfa maloobchodního řetězce Coopérative U, šlo o kybernetický útok.
  • Škody jsou podle francouzských médií velké. Incident se týká asi 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc.

„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku," napsal šéf družstva Schelcher v příspěvku na síti X. Útok odsoudil a označil za „mimořádně závažný" a „nepřijatelný" čin.

Hackeři podle stanice BFMTV dokázali v noci na pondělí na dálku spustit nucené odmrazování chladicích zařízení v mnoha supermarketech, přičemž nastavené teploty dosahovaly až 50 stupňů. Postiženo bylo zhruba 150 prodejen ve zmíněných třech řetězcích. Brzy ráno, při otevření chladniček a mrazniček, „se uvolnila vlna horka", uvedl zdroj z jednoho z řetězců.

Ztráty jdou do milionů

V alsaském Haguenau zaznamenaly dva supermarkety ztrátu zboží v hodnotě 270 tisíc eur (přibližně 6,6 milionu korun). V celostátním měřítku by škody mohly dosáhnout milionů eur, uvedla BFMTV.

„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky," uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau v příspěvku na Facebooku.

Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která spravuje supermarkety Intermarché, podle Rádia France Info potvrdila, že společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny, se v noci stala obětí kyberútoku. Les Mousquetaires se domnívá, že ještě nikdy chladicí systémy nebyly vystaveny takovému útoku.

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