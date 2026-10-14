Češi mají novou možnost, kde nakupovat. Konkurent Amazonu láká na miliony produktů a dopravu zdarma
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Do Česka vstoupilo nové internetové tržiště easyShop, za kterým stojí zakladatel aerolinek easyJet Stelios Haji-Ioannou.
Platforma odstartovala provoz ve 21 evropských zemích a chce konkurovat Amazonu širokou nabídkou a příznivými cenami.
Zákazníkům slibuje miliony produktů, dopravu zdarma u vybraného zboží a odměny za nákupy.
Na český trh vstupuje další zahraniční internetové tržiště. Platforma easyShop.com, která patří do rodiny značek easy spojených se zakladatelem nízkonákladových aerolinek easyJet Steliosem Haji-Ioannouem, zahájila 13. října provoz ve 21 evropských zemích včetně Česka. Nový hráč chce konkurovat zavedeným internetovým obchodním platformám v čele s Amazonem. Zákazníky hodlá získat především širokým sortimentem, dostupnými cenami a jednoduchým nakupováním.
Haji-Ioannou se tak pouští do dalšího odvětví, ve kterém chce využít obchodní filozofii známou z letecké dopravy. Právě důraz na cenovou dostupnost a jednoduchost pomohl značce easyJet prosadit se na evropském trhu. Podobný přístup chce podnikatel nyní uplatnit také v internetovém obchodování.
Podle zakladatele projektu může větší konkurence přinést výhody zákazníkům i samotným obchodníkům. easyShop se proto chce profilovat jako alternativa k dominantním nákupním platformám.
Miliony produktů a odměny za nakupování
Nové tržiště funguje na principu propojení zákazníků s nezávislými prodejci. Na rozdíl od některých konkurentů nebude provozovatel nabízet vlastní výrobky ani vytvářet vlastní skladové zásoby. Podle společnosti tak nebude přímo soupeřit s obchodníky, kteří prostřednictvím platformy prodávají své zboží.
Prodejcům easyShop slibuje možnost oslovit zákazníky ve všech 21 zemích prostřednictvím jediného účtu. Součástí systému má být také automatický výpočet daně z přidané hodnoty, který má zjednodušit přeshraniční prodej.
Zákazníci mají podle provozovatele na výběr z milionů produktů. Platforma láká rovněž na bezplatnou dopravu u milionů položek, různé platební metody nebo ověřené uživatelské recenze.
Jedním z nástrojů, kterými chce easyShop podpořit opakované nákupy, je věrnostní program plusPoints. Nakupující mohou za své objednávky získávat body a následně je proměnit ve slevy na další zboží.
Zakladatel easyJetu chce vyzvat Amazon
Technologické zázemí a provoz nové platformy zajišťuje společnost OnCommerce. Ta stojí také za internetovým tržištěm OnBuy a připravovaným projektem Comet. Podle provozovatele už na easyShopu nabízejí své produkty stovky obchodníků, kteří se připojili během postupného spouštění jednotlivých národních verzí.
Ambicí projektu je vybudovat celoevropské tržiště, které dokáže konkurovat velkým zavedeným hráčům. Haji-Ioannou věří, že na trhu existuje prostor pro další platformu, která nabídne jednoduché prostředí, široký sortiment a konkurenceschopné ceny.
V Česku ale easyShop čeká silná konkurence. Vedle Amazonu zde působí například polské Allegro nebo internetové tržiště Kaufland.cz. Nový hráč tak bude muset přesvědčit české zákazníky, aby dali přednost jeho nabídce před již zavedenými službami.
Zda se easyShopu podaří zopakovat úspěch značky easyJet také v internetovém obchodování, ukážou až následující měsíce.