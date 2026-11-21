Hořká tečka před Vánoci. Oblíbený moravský minipivovar po dvou dekádách zavírá
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- Po dvaceti letech existence končí olomoucký Hostinský pivovar Moritz.
- Za uzavřením podniku, který v minulosti ocenil i britský deník The Times, stojí vysoké náklady, přesycený trh a klesající zájem mladých.
- Žádnému ze tří provozovatelů se nepodařilo restauraci s pivovarem ekonomicky udržet.
Jedna ze známých pivovarských adres v Olomouci končí. Hostinský pivovar Moritz, který si za dvě desetiletí existence vysloužil i mezinárodní uznání v britském tisku, uzavře své brány těsně před Vánoci, 23. prosince 2026. Za koncem oblíbeného podniku stojí nepříznivá ekonomická situace, rostoucí náklady i měnící se návyky hostů.
„Neváhejte a přijďte si zpříjemnit posledních pár dnů u dobrého řemeslného pivečka a tradiční české kuchyně. Dopijeme a dojíme společně všechny zásoby,“ vzkázal hostům kolektiv podniku a poděkoval jim za dosavadní přízeň.
Mladí na pivo nechodí
Za uzavřením podniku nedaleko historického centra stojí podle jednoho ze zakladatelů Miloše Kolomazníka dlouhodobě neudržitelná ekonomická situace, uvedl pro idnes.cz. Trh s řemeslným pivem je podle něj přesycený a provozní náklady výrazně vzrostly.
„Éra minipivovarů už je za zenitem, dnes jich je všude spousta. Navíc ani poptávka už není taková jako před dvaceti lety, kdy lidé přišli na pivo, dali si k tomu koleno a užívali si atmosféru hospody,“ uvedl Kolomazník s tím, že se mění i samotná klientela. „Mladá generace má zcela jiné preference, na pivo přestává chodit.“
Problémy se přitom netýkaly jen samotného vaření piva, ale i provozu restaurace. Majitelé objektu v posledních deseti letech vystřídali hned tři různé nájemce, ani jednomu se však nepodařilo podnik dlouhodobě udržet v černých číslech.
Od britských žebříčků až po konec
Hostinský pivovar Moritz, pojmenovaný po významném olomouckém stavebním podnikateli Moritzu Fischerovi, vznikl v roce 2006. S roční produkcí přesahující 750 hektolitrů piva se rychle zařadil mezi průkopníky moderního českého minipivovarnictví.
Jeho kvality brzy překročily hranice regionu i republiky. V roce 2007 jej britská organizace CAMRA zařadila ve svém průvodci mezi deset nejlepších českých pivovarů. O rok později označil britský deník The Times pivo z Moritze za třetí nejlepší v celém Česku.
Kromě pěti až sedmi druhů čepovaných piv lákal podnik hosty také na specifickou gastronomii. Vedle klasické české kuchyně nabízel i tradiční haličské a židovské pokrmy, jako je polský baršč, šoulet nebo cimes.