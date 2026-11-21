Česko nově posílí Indonésané, přibudou i Filipínci. Firmy jich chtějí ještě mnohem víc
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- Indonésie patří k největším exportérům pracovní síly a její obyvatelé budou nově ve stovkách ročně směřovat i do Česka.
Odborníci upozorňují na řadu úskalí náboru posil ze vzdálených destinací.
- Pro Filipínce vláda mírně zvýší kvótu na 12 tisíc lidí ročně. Podniky ale žádají nárůst na 15 tisíc.
Rostoucí poptávku firem po zahraničních posilách začnou spolu se stále žádanějšími Filipínci uspokojovat také pracovníci z Indonésie. Rozšíření státního programu pro kvalifikované zaměstnance, v němž je nyní 14 zemí, právě o Indonésany chystají od ledna ministerstva průmyslu a vnitra. Návrh čeká na schválení vládou. Počáteční kvóta bude nastavena na 300 lidí ročně. Zřejmě se ale v blízké budoucnosti zvýší.
Od začátku příštího roku se předpokládá nárůst řízené ekonomické migrace i pro Filipínce. Vicepremiér a šéf rezortu průmyslu Karel Havlíček (ANO) plánuje zpřístupnění trhu práce rovněž dalším občanům Indie nebo Kazachstánu. Podniky však namítají, že uvolnění je příliš opatrné a nedostatečné. A poukazují na přetrvávající byrokracii, která nábor cizinců mimo Evropskou unii velmi brzdí.
Halal stravování a modlitby
Indonésané se už v minulosti osvědčili společnosti Škoda Transportation. Do Česka ale v drtivé míře přicházeli individuálně. Důvodem byl zvláštní státní projekt pro Indonésii určený výhradně větším průmyslovým firmám s podmínkou, že najednou přijmou alespoň 100 lidí. Ani pozdější snížení tohoto stropu na polovinu nezabralo. S výjimkou plzeňského výrobce kolejových vozidel projekt nikoho dalšího neoslovil.
I proto ministerstva připravila zařazení Indonésie do programu pro kvalifikované zaměstnance, který je otevřený výrazně širšímu okruhu podniků. Uplatnit se mohou i jednotlivci. Indonéská republika je s 285 miliony obyvatel čtvrtou nejlidnatější zemí na světě a patří k vůbec největším exportérům pracovní síly.
„Indonéská strana má o legální pracovní migraci do Česka zájem a je ochotná jednat o praktickém nastavení spolupráce,“ říká odbornice na pracovní právo a zaměstnávání cizinců Petra Silovská, která donedávna řídila na ministerstvu práce útvar pro mezinárodní pracovní mobilitu. Bývalá diplomatka a aktuálně poradkyně se zabývá prověřováním kandidátů a oprávnění indonéských partnerů, nutnými dokumenty, rozdělením nákladů i zajišťováním informací, které daný člověk dostane před odjezdem.
„Právě v těchto detailech vzniká know-how, které se z českých předpisů nevyčte,“ upozorňuje Silovská. Dodává, že indonéská strana nabízí, že rozjezd spolupráce finančně podpoří. Pro zaměstnavatele však bude klíčové, jaké výdaje by podpora pokryla, za jakých podmínek a na jak dlouho.
Důležité je i to, aby se firmy připravily na zvyky Indonésanů, kteří jsou umírněnými vyznavači islámu. Vyžadují halal stravu či prostor pro modlitby. Nicméně zkušenosti plzeňské Škody ukazují, že integrace těchto pracovníků může být úspěšná a přínosná.
Havlíček slibuje další Filipínce
Podle vicepremiéra Havlíčka kabinet umožní i výraznější nábor Filipínců, o které mají podniky stále větší zájem. V Česku žije už 17,5 tisíce občanů ostrovního státu, z nichž zhruba třetina přišla loni. Například automobilka Tatra Trucks jich zaměstnává přes 300 a plánuje přijmout dalších sto. „Kvóty v současnosti nestačí u dvou až tří zemí, jsou mezi nimi Filipíny, Indie a Kazachstán. U těchto destinací kvóty navýšíme,“ ujistil v říjnu Havlíček.
V programu pro kvalifikované zaměstnance je kvóta pro Filipínce od července stanovena na 11 400 míst ročně, přesněji na 950 měsíčně. V první polovině roku to bylo 10 300 pozic, měsíčně zhruba 860. Pokud se ale limity nevyčerpají, nelze je mezi jednotlivými měsíci převádět.
„Počínaje červencem zaměstnavatelé po tři měsíce v řadě kvóty naplnili, což se stalo poprvé od roku 2024,“ uvedl Tomáš Surka ze společnosti Orienta Czech. Doporučil proto roční hranici navýšit na minimálně 15 tisíc.
Havlíček však předpokládá rozšíření nabídky pro Filipínce jen na 12 tisíc pozic ročně. Pro Indy má pak zastropování vzrůst z 600 na 1600 míst. Indie má navíc další kvótu ve výši 960 míst vyhrazenou vysoce kvalifikovaným a pro potřeby Česka klíčovým expertům.
Pracovníci chybějí skoro všude
Pracovníky ze států mimo EU zaměstnává polovina firem v Česku. Nejčastěji jde o Ukrajince, kterých v tuzemsku žije přes 340 tisíc. Po nich s výrazným odstupem následují Filipínci, Moldavané, Mongolové a Kazaši. Zjistil to zářijový průzkum Hospodářské komory (HK).
Největší nedostatek především řemeslníků, techniků a projektantů má stavebnictví a dále průmysl, kde scházejí operátoři výroby, svářeči, obráběči nebo technici. Další síly chybějí ve zdravotnictví, sociálních službách, veřejné dopravě či v lázeňství. Podle HK je dlouhodobá poptávka po čtvrt milionu lidí.
„Česká ekonomika má velmi nízké hodnoty míry nezaměstnanosti a obecně nedostatek pracovní síly, který je jednou z největších překážek rozvoje podnikání. V takové situaci se řízená migrace stává klíčovým faktorem pro další růst,“ uvedl šéf komory Zdeněk Zajíček.
Až dva roky čekání na razítko
Nízké kvóty ale nejsou jedinou bariérou. Za zásadní problém považují zaměstnavatelé i nízkou digitalizaci. Dobře to ilustruje příklad ukrajinských nebo filipínských uchazečů. „Mezi Českem, Ukrajinou a Asií létají tisíce papírových lejster, která vše zpomalují. Všechno je nesmírně administrativně náročné a současně nákladné,“ popsal e15 nedostatky šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Úřady vyžadují spoustu dokumentů v originále, které se musejí ověřovat. A to přesto, že už několik let běžně fungují datové schránky. Zlepšení by rovněž přinesla kratší lhůta pro zpracování. Oficiálně je 60denní, často se však násobně protahuje. Firmy by za ideální považovaly jednotný online portál, který by všechno sjednotil a zpřehlednil.
Vleklá byrokracie se podepisuje na tom, že na některé pracovníky čekají zaměstnavatelé až dva roky. Týká se to Mongolska a Kazachstánu. Rychleji české úřady vyřizují žádosti Filipínců, zabere to přibližně půl roku.
V rámci programu pro kvalifikované zaměstnance podniky za uplynulé tři čtvrtletí požádaly o necelých pět tisíc cizinců, které si v zahraničí vyhledaly podle jejich odbornosti a zkušeností. U téměř poloviny z nich však úředníci ještě nezahájili schvalovací proces. Mnohem pružnější je Německo nebo Polsko, které Česku přetahují tisíce pracovníků ročně.