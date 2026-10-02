10 nejzadluženějších měst Česka: Kdo je rekordman s miliardovým závazkem?
- Která města mají nejvyšší čistý dluh?
- Na co si radnice nejčastěji půjčují?
- Kolik peněz mají města na svých účtech?
Před komunálními volbami se znovu debatuje o hospodaření radnic. Česká města jako celek drží na účtech výrazně více peněz, než kolik dluží. Neplatí to ale všude: v zemi je 25 ze 132 měst nad deset tisíc obyvatel, kde výše dluhů převyšuje finanční rezervy.
Analýza e15 se zaměřila právě na tato města a seřadila je podle čistého dluhu na konci roku 2025. Ten je vypočítán podle metodiky Ministerstva financí jako celkový dluh po odečtení peněz na účtech. Za první desítkou najdete také kompletní přehled hospodaření všech českých měst nad deset tisíc obyvatel.
10. Otrokovice
Hrubý dluh: 177 milionů korun
Peníze na účtu města: 18 milionů korun
Čistý dluh: 159 milionů korun
Otrokovice |
Desítku otevírají Otrokovice. Město na konci roku vykazovalo hrubý dluh zhruba 177 milionů korun, proti němu ale stálo jen necelých 18 milionů na městských účtech. Čistý dluh tak dosáhl 159 milionů korun, tedy zhruba 9121 korun na obyvatele. Jednou z velkých současných investic je výstavba 42 městských bytů Nové Hurdisky. Projekt za téměř 125 milionů korun město financovalo mimo jiné zvýhodněným úvěrem Státního fondu podpory investic ve výši téměř 74 milionů korun a dotací přes 28 milionů korun. Výstavba byla dokončena v dubnu letošního roku.
9. Kuřim
Hrubý dluh: 195 milionů korun
Peníze na účtu města: 15 milionů korun
Čistý dluh: 180 milionů korun
Kuřim |
Rychle rostoucí Kuřim v těsném sousedství Brna čelí stále většímu tlaku na veřejnou infrastrukturu. Příliv nových obyvatel vyžaduje rozšiřování kapacit škol a školek, dopravy i technické infrastruktury. Město samo ve svých plánovacích dokumentech upozorňuje, že s růstem počtu obyvatel musí rozšiřovat občanskou vybavenost. Tomu odpovídají investice do škol, kanalizace, vodovodů nebo do komunikací. Proti hrubému dluhu téměř 195 milionů korun přitom Kuřim držela na konci roku 2025 na svých účtech jen necelých 15 milionů. Čistý dluh tak dosahoval 15 204 korun na obyvatele – mezi českými městy nad deset tisíc obyvatel byl druhý nejvyšší.
8. Holešov
Hrubý dluh: 234 milionů korun
Peníze na účtu města: 52 milionů korun
Čistý dluh: 182 milionů korun
Holešov |
V přepočtu na obyvatele je Holešov ve Zlínském kraji vůbec nejzadluženějším městem v našem výběru. Na každého obyvatele připadá téměř 15 700 korun čistého dluhu. Rok 2025 byl přitom pro město mimořádně investiční. Mezi největší akce patřila výstavba nového centra pro seniory a rozsáhlá revitalizace lokality Novosady–Dukelská. Oba projekty se pohybují v řádu desítek až stovek milionů korun, část nákladů ale pokryjí dotace. Z účetních dat proto nelze současný dluh jednoduše připsat jedné konkrétní investici.
7. Chomutov
Hrubý dluh: 366 milionů korun
Peníze na účtu města: 182 milionů korun
Čistý dluh: 184 milionů korun
Chomutov |
Chomutov má oproti většině měst v první desítce podstatně nižší dluh na obyvatele. Z hrubého dluhu 366 milionů korun totiž ukrojí téměř 182 milionů korun, které má město na účtech. Výsledkem je čistý dluh 184 milionů, tedy 3937 korun na obyvatele. V roce 2025 město pokračovalo v několika větších investičních akcích, mezi nimi v rozsáhlé rekonstrukci Školní ulice, obnově páteřní komunikace na Březenecké nebo přestavbě bývalého K-centra.
6. Olomouc
- Hrubý dluh: 1,661 miliardy korun
- Peníze na účtu města: 1,476 miliardy korun
Čistý dluh: 185 milionů korun
Olomouc |
Olomouc je mezi nejzadluženějšími městy zvláštní případ. Hrubý dluh na konci roku 2025 dosahoval 1,661 miliardy korun a velkou část z něj tvoří starší investiční úvěry. Z nich město financovalo například rekonstrukci přednádražního prostoru, nákup nízkopodlažních tramvají a autobusů, obnovu Výstaviště Flora nebo novou tramvajovou trať na Nové Sady. Tyto půjčky splácí dodnes, některé úvěry by mělo splatit až v roce 2038. Jen na úrocích z úvěrů zaplatila Olomouc v roce 2025 téměř 60 milionů korun. Zároveň ale měla ke konci roku 2025 na svém účtu 1,476 miliardy korun, mimo jiné díky vysokým zůstatkům z minulých let a odloženým investicím. Po jejich odečtení tak čistý dluh klesá na 185 milionů korun, tedy 1797 korun na obyvatele.
5. Dvůr Králové nad Labem
Hrubý dluh: 213 milionů korun
Peníze na účtu města: 23 milionů korun
Čistý dluh: 189 milionů korun
Dvůr Králové nad Labem |
Východočeský Dvůr Králové nad Labem v posledních letech výrazně investoval a část těchto projektů financoval pomocí úvěrů. Radnice měla k dispozici investiční úvěrový rámec 160 milionů korun na projekty z let 2021 až 2024, jehož splácení začalo v roce 2025. Mezi současné nákladné infrastrukturní akce patří například kanalizace v městské části Verdek vysoutěžená za více než 133 milionů korun bez DPH. Proti hrubému dluhu 213 milionů přitom město drželo ke konci roku 2025 na svých bankovních účtech jen 23 milionů korun. Čistý dluh na obyvatele tak dosahoval 12 348 korun.
4. Slaný
Hrubý dluh: 257 milionů korun
Peníze na účtu města: 32 milionů korun
Čistý dluh: 225 milionů korun
Slaný |
Středočeské město Slaný v posledních letech část investic financovalo úvěrem. Na rozsáhlý investiční program mělo v roce 2025 k dispozici úvěr přes 139 milionů korun. Slaný zároveň leží v atraktivním zázemí Prahy a ve svých strategických dokumentech počítá s dalším růstem počtu obyvatel, což zvyšuje nároky na školy, dopravu, parkování i na další veřejnou infrastrukturu. Mezi velké dokončené akce patřila například rekonstrukce školní jídelny Na Sadech za více než 90 milionů korun. Proti hrubému dluhu 257 milionů měl Slaný na konci roku 2025 na svých účtech jen zhruba 32 milionů korun, takže čistý dluh dosahoval přibližně 13 275 korun na obyvatele.
3. Mladá Boleslav
Hrubý dluh: 660 milionů korun
Peníze na účtu města: 33 milionů korun
Čistý dluh: 627 milionů korun
Mladá Boleslav má kvůli automobilce Škoda Auto specifické postavení |
Mladá Boleslav má kvůli automobilce Škoda Auto specifické postavení. Závod Škody Auto zaměstnává přes 26 tisíc lidí, takže na město o necelých 50 tisících obyvatel připadá mimořádná koncentrace pracovních míst a s ní i vysoké nároky na dopravu, parkování a na další infrastrukturu. Samotná automobilka navíc s městem dlouhodobě spolupracuje na projektech v dopravě, veřejném prostoru či ve službách. Proti hrubému dluhu 660 milionů korun ale měla Mladá Boleslav na konci roku 2025 na účtech jen zhruba 33 milionů. Čistý dluh tak dosahoval 627 milionů korun, tedy přibližně 13 238 korun na obyvatele.
2. Kladno
Hrubý dluh: 1,259 miliardy korun
Peníze na účtu města: 319 milionů korun
Čistý dluh: 940 milionů korun
Kladno |
Největší město Středočeského kraje se už roky proměňuje z centra těžkého průmyslu na modernější sídlo a tomu odpovídají i vysoké investice. Kladno v roce 2025 počítalo s úvěrovým financováním stovek milionů korun například na revitalizaci náměstí Svobody, rekonstrukci Sítenského mostu, modernizaci vzdělávacího centra Čabárna, digitalizaci městské správy nebo na posílení kybernetické bezpečnosti. Jen revolvingový úvěr České spořitelny měl dosahovat téměř 357 milionů korun. Proti hrubému dluhu 1,259 miliardy korun mělo město na konci roku na účtech přibližně 319 milionů. Čistý dluh tak činil zhruba 940 milionů korun, což Kladno řadí na druhé místo mezi českými městy nad deset tisíc obyvatel. Čistý dluh na obyvatele dosahuje částky 13 496 korun.
1. Liberec
Hrubý dluh: 1,579 miliardy korun
Peníze na účtu města: 470 milionů korun
Čistý dluh: 1,108 miliardy korun
Liberec |
Liberec si stále nese výraznou dluhovou zátěž z minulosti. V roce 2010 vydalo město komunální dluhopisy za dvě miliardy korun, jimiž refinancovalo své tehdejší dlouhodobé závazky i dluhy městských sportovních společností Sportovní areál Liberec a Sportovní areál Ještěd. Část historického zadlužení tak souvisí s obdobím rozsáhlých investic do sportovní infrastruktury kolem mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.
Město staré závazky postupně splácí – jen v roce 2025 se jeho zadlužení snížilo o 100 milionů korun a bylo nejnižší od roku 2012. Zároveň ale Liberec dál financuje mimořádně nákladné projekty, například rekonstrukci městského plaveckého bazénu, která bude stát městskou pokladnu více než 800 milionů korun. Proti hrubému dluhu téměř 1,6 miliardy měl Liberec na konci roku na účtech asi 470 milionů korun. Čistý dluh tak přesahoval 1,1 miliardy korun, nejvíce mezi českými městy nad deset tisíc obyvatel. Čistý dluh na obyvatele dosahuje částky 10 255 korun.