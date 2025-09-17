Notino předběhlo evropský e-commerce trh. Po propuštění stovek lidí se soustředí na efektivitu
Notino, jeden z největších evropských on-line prodejců kosmetiky s českými kořeny, dosáhl v uplynulém fiskálním roce od května 2024 do dubna 2025 obratu 1,579 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 18 procent. Tempo růstu je tak více než dvojnásobné oproti evropskému e-commerce trhu, který ve stejném období rostl přibližně o osm procent. Notino letos propustilo přibližně 300 zaměstnanců, podle vedení firma vyrostla příliš rychle a chce se soustředit na vyšší efektivitu.
Mezi největší trhy Notina nadále patří Polsko, které se na obratu podílelo téměř z 16 procent, Český trh tvořil 12 procent. Nejvyšší meziroční růst zaznamenalo Finsko a Irsko, kde Notino vzrostlo o 56 procent, respektive o 39 procent.
„Prvních devět měsíců fiskálního roku bylo skvělých, ale sezóna byla náročnější. Po Vánocích jsme se soustředili na stabilizaci a uvědomili jsme si, že zaměření na stávající činnosti je důležitější než rychlá expanze. Chceme investovat do kvalitního, dlouhodobě udržitelného růstu,“ říká šéf Notina Zbyněk Kocián.
Notino zjednodušilo vnitřní strukturu, zaměřuje se na zvýšení efektivity. „Transformovali jsme se proto, abychom do budoucna dokázali dělat méně věcí, ale s větší kvalitou. Po dvaceti letech jsme se poprvé ohlédli a rozhodli se nastavit nové procesy tak, aby byly stabilní a dlouhodobě funkční,“ říká Kocián.
Změna vnitřní struktury
Odrazilo se to i v nejvyšších patrech vedení, kde vznikla tři velká centra. První vede Lukáš Havlásek, který dohlíží na internetový prodej, zákaznický prožitek a inovace. Druhé řídí obchodní ředitel Bartosz Kliś, ten se stará o měřitelné výsledky, nacenění a spolupráci s dodavateli. Trojici uzavírá relativní nováček v Notinu, ale zkušená manažerka Hana Ducháčková, pod níž spadá strategie a plánováni, lidské zdroje a IT vývoj.
Firma ve sledovaném období odeslala zákazníkům celkem téměř 115 milionů produktů. Rekordním dnem v počtu odeslání objednávek se stal Black Friday 29. listopadu loňského roku, kdy Notino odeslalo zhruba 300 tisíc balíčků. Mezi nejprodávanější kategorie za uplynulý fiskální rok patřily vůně, ty tvořily téměř polovinu nákupů. Mezi další významné kategorie patřily také skincare produkty, které tvořily 14 procent nebo vlasová kosmetika, ta meziročně vzrostla o téměř 20 procent.
27 kamenných prodejen
V uplynulém roce Notino otevřelo nové pobočky v Česku, v Polsku, a v červenci 2025 i vůbec první obchod v chorvatském Záhřebu. Celkem nyní firma provozuje 27 prodejen v osmi evropských zemích.
„Naučili jsme se, jak být ziskoví i ve fyzickém světě. I proto, že naším cílem je poskytovat nejvyšší standard v nakupování. Proto modernizujeme celé portfolio prodejen. Otevíráme nové, již existující stěhujeme na nová místa nebo kompletně renovujeme stávající prostory,“ popisuje šéf obchodu Notina Bartosz Kliś.
Notino dnes provozuje čtyři moderní distribuční centra, a to v České republice, Rumunsku, Itálii a Polsku.„Jednou z hlavních výzev, kterým v oblasti logistiky čelíme, je automatizace našich distribučních center. Tato oblast je nesmírně komplexní, zejména s ohledem na obrovský objem zásilek, které denně odbavujeme,“ říká šéf logistiky Notina Tomáš Hofer.