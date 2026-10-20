Konkurence pro Pepco a Action dorazila do Česka. Nový řetězec levných obchodů chystá expanzi
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Řetězec MR.DIY otevřel první českou prodejnu v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina.
Nabízí produkty pro domácnost, kutily i volný čas. Konkurovat chce zejména nízkými cenami.
V první fázi plánuje dvacet obchodů, v rozhovoru pro e15 ale vedení mluvilo o ještě větší expanzi.
MR.DIY otevírá svou první prodejnu v Česku v ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina a zahajuje tak expanzi na český trh. Prodejna nabízí produkty od domácích potřeb, nářadí a potřeb pro kutily přes hračky a bytové dekorace až po papírnictví a vybavení do školy či práce.
„Otevření naší první české prodejny v Ostravě je pro MR.DIY důležitým milníkem. Ostravu nevnímáme pouze jako místo první prodejny, ale jako výchozí bod pro další růst. Naší ambicí je postupně rozšiřovat působení v Moravskoslezském kraji,“ uvedl Leoš Kocman, manažer pro expanzi a rozvoj obchodu.
Ostravská prodejna má být prvním krokem v dlouhodobém rozvoji značky na českém trhu. V úvodní fázi plánuje MR.DIY otevřít 20 prodejen v Praze a dalších velkých městech. Dlouhodobým cílem je vybudovat síť více než 100 prodejen po celé České republice.
Ambice řetězce však mohou být ještě výrazně větší. V červencovém rozhovoru pro e15 ředitelka obchodního rozvoje MR.DIY Magdalena Nazarewicz uvedla, že český trh podle ní dokáže pojmout nejméně 200 prodejen. Letos chtěl řetězec otevřít čtyři až pět obchodů a příští rok nejméně deset.