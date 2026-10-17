Lego, fanshop Slavie i módní řetězce. Podívejte se na nové obchody a značky v centru Prahy
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- V centru Prahy přibyly nové obchody, další se připravují na letošní podzim a zimu.
- Na Národní třídě otevře velkou prodejnu například 4camping i nový fanshop fotbalové Slavie, proměnou prochází také ulice Na Příkopě a Václavské náměstí.
- Vedle módních řetězců přibývají také obchody se stavebnicemi nebo s parfémy.
Centrum Prahy čekají další změny v nabídce obchodů a restaurací. Zatímco některé značky už během letošního roku nové prostory obsadily, jiné se na otevření teprve připravují. Nejvíce novinek se soustředí do okolí Národní třídy, ulice Na Příkopě a Václavského náměstí. Vedle módních řetězců se do centra chystají také prodejci outdoorového vybavení, fotbalových suvenýrů nebo zahraniční gastronomické koncepty. Podívejte se, které značky v centru metropole přibývají.
1. 4camping – Národní třída
Český prodejce outdoorového vybavení 4camping otevře svou první vlajkovou prodejnu na adrese Národní 31. |
Plánované otevření: 13. listopadu 2026
Český prodejce outdoorového vybavení 4camping otevře svou první vlajkovou prodejnu na adrese Národní 31. Dvoupatrový obchod nabídne 600 metrů čtverečních prodejní plochy a doplní dosavadní síť menších prodejen, které slouží také jako výdejní místa e-shopu. Společnost letos očekává obrat až 1,4 miliardy korun a do budoucna zvažuje podobné velké prodejny také v zahraničí.
2. Slavia Praha – Národní třída
Slavia Na podzim otevře obchod na rohu Národní a Perlové ulice v Praze. |
Plánované otevření: podzim 2026
Fotbalová Slavia připravuje nový fanshop na rohu Národní a Perlové ulice. Obchod má nabídnout oficiální klubové produkty, personalizaci dresů i výdej objednávek z e-shopu. Počítá se také s autogramiádami a dalšími klubovými akcemi. Slavia chce novou prodejnou oslovit nejen vlastní fanoušky, ale také zahraniční turisty, kteří navštěvují historické centrum Prahy.
3. Peek & Cloppenburg – Na Příkopě
Německý módní řetězec Peek & Cloppenburg obsadí prostory na adrese Na Příkopě 14, kde dříve sídlilo britské hračkářství Hamleys a následně zábavní dům The Playground. |
Plánované otevření: podzim 2026
Německý módní řetězec Peek & Cloppenburg obsadí prostory na adrese Na Příkopě 14, kde dříve sídlilo britské hračkářství Hamleys a následně zábavní dům The Playground, který svůj provoz ukončil letos v lednu. Pro značku půjde o čtvrtou pražskou pobočku, další provozuje v obchodních centrech Chodov, Černý Most a Metropole Zličín.
4. Sticks’n’Sushi – Jungmannovo náměstí
Do centra Prahy míří také dánský gastronomický řetězec Sticks'n'Sushi, který kombinuje japonské sushi se špízy připravovanými na grilu. |
Plánované otevření: podzim 2026
Do centra Prahy míří také dánský gastronomický řetězec Sticks’n’Sushi, který kombinuje japonské sushi se špízy připravovanými na grilu. První českou restauraci plánuje otevřít na Jungmannově náměstí. Třípatrový podnik nabídne 160 míst a vzniká ve spolupráci s českou společností Sushi Group CZ. Řetězec dosud působí v Dánsku, Německu a ve Velké Británii.
5. Lego – Na Příkopě
V ulici Na Příkopě se letos na podzim chystá otevření nové dvoupatrové prodejny Lego. |
Plánované otevření: podzim 2026
V ulici Na Příkopě se letos na podzim chystá otevření nové dvoupatrové prodejny Lego. Ta má sloužit nejen k prodeji stavebnic, ale také k představování nových produktů a pořádání akcí pro fanoušky. Dosud jediná oficiální prodejna Lega v Praze se nachází v obchodním centru Westfield Chodov.
6. Warhammer – pasáž Černá růže
V pasáži Černá růže v ulici Na Příkopě letos otevřela první prodejna Warhammer. |
Otevřeno v roce 2026
V pasáži Černá růže v ulici Na Příkopě letos otevřela první prodejna Warhammer. Obchod se zaměřuje na stejnojmenný svět stolních strategických her, miniatur a figurek. Na otevření v srpnu dorazily stovky lidí a fanoušci stáli ve frontě už od rána.
7. By Velcheva – pasáž Černá růže
Dalším letošním nováčkem v pasáži Černá růže je španělsko-ruská značka parfémů By Velcheva. |
Otevřeno v roce 2026
Dalším letošním nováčkem v pasáži Černá růže je španělsko-ruská značka parfémů By Velcheva. Pro značku jde o debut na českém trhu. Nová prodejna tak doplnila nabídku obchodů v pasáži, kde otevřel také zmíněný Warhammer.
8. Oysho – Na Příkopě
Španělská značka sportovního a volnočasového oblečení Oysho, která patří do skupiny Inditex, otevřela vlajkovou prodejnu v historickém Paláci Trinity naproti Prašné bráně. |
Otevřeno v roce 2026
Španělská značka sportovního a volnočasového oblečení Oysho, která patří do skupiny Inditex, otevřela prodejnu v historickém Paláci Trinity naproti Prašné bráně. Obchod zabírá přibližně 1300 metrů čtverečních, z toho 850 metrů tvoří prodejní plocha. Nabízí oblečení a doplňky pro pilates, jógu, fitness, běh, tenis nebo pro turistiku.
9. Zara – Václavské náměstí
Změny se týkají také španělského módního řetězce Zara. |
Připravované přestěhování
Změny se týkají také španělského módního řetězce Zara. Ten má opustit dosavadní prostory v ulici Na Příkopě a přesunout se na Václavské náměstí. Nově obsadí budovu, v níž dříve působil módní obchodní dům Van Graaf.