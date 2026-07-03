Do Česka vstupuje další řetězec zaměřený na nízké ceny. Chceme pokrýt celou Evropu, říká ředitelka obchodního rozvoje MR. DIY
- Obchodům s levným zbožím se v tuzemsku daří, jejich úspěch láká další zahraniční hráče.
- Malajsijský obchodní řetězec se zbožím pro domácnost rychle roste v sousedním Polsku, teď se chystá zkusit štěstí i za hranicemi.
- Ředitelka obchodního rozvoje MR. DIY Magdalena Nazarewicz vysvětluje, jak se v posledních letech mění preference zákazníků a proč už jen nízká cena nestačí.
Řetězec MR. DIY s potřebami pro domácnost, papírenským zbožím, dekoracemi nebo sportovními doplňky provozuje téměř šest tisíc obchodů. Největší zastoupení má v domovské Malajsii a dalších asijských zemích, postupně ale přichází i do Evropy. Po Španělsku, Polsku a Rumunsku teď zamířil do Česka. „Letos chceme otevřít čtyři až pět obchodů, příští rok alespoň deset,“ říká ředitelka obchodního rozvoje Magdalena Nazarewicz s tím, že český trh podle ní zvládne nejméně dvě stě prodejen.
Kolik máte v Evropě obchodů?
Ve Španělsku jich máme přes dvacet, v Polsku jsme zatím na třiceti a se třemi začínáme v Rumunsku. Teď míříme do Česka, první prodejny začnou fungovat koncem léta. Letos chceme otevřít čtyři až pět obchodů, příští rok alespoň deset. Když trh dobře zareaguje, nebráníme se rychlejšímu růstu. Do budoucna chceme pokrýt celou Evropu a být jedničkou na každém trhu, na který vstoupíme.
Při dnešní konkurenci to není malý cíl…
Je to ambiciózní plán, ale věřím, že se nám to podaří. Ukazují to ostatně i čísla. Zejména v Polsku je dynamika zcela mimořádná. Začali jsme na podzim 2024, dnes máme třicet prodejen, letos otevřeme padesát a příští rok ještě o dvacet víc.
Přesto nebude jednoduché zopakovat stejný scénář i v Česku.
Každá země je jiná. Česko je třikrát menší než Polsko, ale plán je podobný. Věříme, že polskou dynamiku tady dokážeme zopakovat, a český trh unese nejméně dvě stě prodejen. Jen to musíme dobře naplánovat a průběžně reagovat na potřeby zákazníků. Nemůžeme přijít s pevným konceptem a čekat, že úspěch přijde za námi, půjdeme mu naproti. Ale český trh znám, rozjížděla jsem tady řetězec Pepco, a vidím obrovský potenciál.
Podle čeho si vybíráte lokality?
Zatím se zaměřujeme na největší nákupní centra. Chceme být v zavedených projektech, kde jsou naši zákazníci. Retail parky jsou silné a určitě přijde chvíle, kdy se zaměříme i na ně, postupně budeme odvážnější. Ale nejdřív si musíme vybudovat pouto se zákazníky, aby nás pak sami aktivně vyhledávali. V Polsku už to tak funguje, lidé nám sami píší, abychom přišli i do jejich města.
Čím se toho dá dosáhnout?
Na zákazníky dnes platí především kombinace atraktivního prostředí, širokého sortimentu a dobrých cen.
Jak to vypadá, když se globální značka připravuje vstoupit na nový trh?
Začíná to čísly, ta jsou nejdůležitější, musíte vědět, proč na daný trh jdete. Vstup do Polska byl zcela přirozeným krokem, jde o jednu z největších zemí Evropy a největší v regionu. Na základě okamžité reakce zákazníků jsme věděli, že tady musíme dál pokračovat. Logicky přišlo na řadu Česko, protože některá polská a česká města jsou od sebe vzdálená jen pár desítek kilometrů, což usnadňuje logistiku.
Nebojíte se konkurence?
V Evropě jsou silní a velmi dobří konkurenti, často jsou to evropské řetězce, což je velká výhoda, protože rozumí zdejšímu zákazníkovi. My přicházíme z úplně jiné části světa a všechno se musíme naučit. I proto nám to déle trvalo. Úspěchy značek jako Action, Kik, Tedi nebo Pepco ale ukazují, že evropský trh je otevřený a ochotný přijmout další prodejce.
Magdalena Nazarewicz
Magdalena Nazarewicz má dlouholeté zkušenosti v oblasti komerčních nemovitostí, expanzí na mezinárodní trhy, nebo správy pronájmů. Přes deset let pracovala pro společnost Pepco, kde byla zodpovědná za uvedení značek Pepco a Dealz do patnácti evropských zemí. Nyní působí ve společnosti MR. DIY Poland, kde má na starost rozvoj obchodu v Evropě.
Nepomáhá jim ale právě to, že jsou z Evropy? Budou čeští zákazníci otevření i asijskému řetězci?
Myslím, že to se napříč Evropou příliš neliší, jakmile se na trhu objeví něco nového, přirozeně to láká. Jsem přesvědčená, že Češi v tomto ohledu nejsou jiní než Poláci, Rumuni nebo Španělé, ale teprve nadcházející měsíce a roky ukáží, jestli to tak opravdu je.
Máte český tým?
Ano, první klíčovou posilou našeho týmu se stal Leoš Kocman, který bude v roli lokálního manažera rozvíjet český trh. V regionu má víc než pětadvacet let zkušeností, a společně teď budeme dál rozšiřovat český tým. Řídit byznys z Polska by nefungovalo. Potřebujeme místní lidi, kteří rozumí trhu i zákazníkům.
Nízké ceny jsou jedním z důvodů úspěchu asijských obchodů. Současně se ale objevují názory, že taková cenová politika znevýhodňuje menší lokální prodejce. Jak na podobnou kritiku reagujete?
Celý byznys stojí na stejných základech, to platí jak pro nás, tak i pro naše konkurenty. Naprostá většina dnešního sortimentu pochází ze stejné oblasti, všichni máme podobná pravidla a jde jen o to, jak se odlišit v očích zákazníka. Vždy najdete levnější alternativu, fungují tržiště nebo asijské e-shopy, kde nakoupíte za méně peněz. Evropský zákazník chce fyzický zážitek, osobní kontakt a rozumné ceny, my mu nabízíme alternativu ke stávajícím možnostem.
Mění se preference evropských zákazníků?
Ano, dnešní zákazníci jsou jiní než před deseti nebo patnácti lety. I v nižší cenové kategorii očekávají určitou kvalitu a záleží jim také na celkovém nákupním zážitku. Proto jsou naše prodejny vzdušné, plné světlých barev a snaží se držet krok s evropskou estetikou. Neméně důležitá je práce se zbožím, už nestačí jen vystavit ho na pult. Zákazníci hledají inspiraci a chtějí objevovat nové produkty.
Jaké má český trh specifika?
Největším rozdílem je struktura měst. Praha tvoří asi čtyřicet procent kupní síly, středně velká města tady nejsou tak silná jako v jiných zemích. To znamená jiný plán růstu, právě proto začneme od největších obchodních center, následovat budou retail parky a k menším sousedským lokalitám s pěti až šesti obchody se dostaneme teprve tehdy, až bude značka zavedená.
Takže začnete v Praze?
První prodejnu otevřeme v Ostravě, ve Foru Nová Karolina. Volba lokality je přirozená z logistického hlediska, protože Ostrava leží blízko polským hranicím a tamější zavedená infrastruktura usnadní první měsíce provozu. Ale ano, jinak se zaměříme především na Prahu, potom půjdeme dál.