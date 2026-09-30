Co znamená Putinův zásah pro Křetínského? Analytik vyčíslil hodnotu ruského Metra
- Ruský prezident Vladimir Putin uvalil nucenou správu na ruská aktiva skupiny Metro.
- Německému podniku hrozí odpis nejvýnosnějšího zahraničního trhu.
- Informace přišla jen pár dní po odvolání šéfa mateřské společnosti.
Německá síť Metro, kterou loni se svými partnery z J&T plně ovládl český miliardář Daniel Křetínský, musí řešit nepříjemný problém. V Rusku působí od roku 2000 a provozuje tam 91 prodejen. Jediný Putinův dekret ji ale ze dne na den připravil o kontrolu nad celým ruským byznysem.
Na základě dekretu hlavy státu aktiva přebírá společnost UK Torg Rus, která byla zaregistrována teprve na začátku září, a do jejího vedení usedl Johannes Tholey. Ten je od března 2023 v čele ruské holdingové společnosti Metro Cash & Carry.
Mluvčí ruské pobočky společnosti Metro vysvětlil rozhodnutí o zavedení dočasné správy potřebou „zajistit bezpečnost zaměstnanců, infrastruktury a kontinuitu obchodních procesů“. Společnost podle něj nadále funguje v běžném režimu, provozní procesy se nezměnily a závazky vůči dodavatelům, zákazníkům i zaměstnancům jsou plněny jako obvykle.
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