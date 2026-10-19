Křetínský vysílá své lidi řešit krizi v britské Royal Mail. Odbory varují před odchody zaměstnanců, pošta se brání
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- Daniel Křetínský v úterý vysílá zástupce své EP Group do Londýna k mimořádnému jednání s odbory britské pošty Royal Mail.
- Odboráři tvrdí, že kvůli pracovních podmínek odcházejí stovky zaměstnanců týdně. Společnost jejich kritiku odmítá.
- Royal Mail plánuje zrušit až 2500 pracovních míst a již dlouho čelí tlaku kvůli kvalitě doručování i hospodářským ztrátám.
Český miliardář Daniel Křetínský vysílá své nejbližší spolupracovníky do Londýna, aby se pokusili urovnat rostoucí spor mezi britskou poštovní společností Royal Mail a jejími zaměstnanci. Mimořádné jednání se zástupci odborového svazu Communication Workers Union (CWU) se má uskutečnit v úterý. Přichází poté, co odbory minulý týden upozornily na odchody stovek doručovatelů a problémy spojené se zaváděním nového systému doručování. Vedení pošty jejich tvrzení následně veřejně odmítlo. O chystaném jednání informoval britský list The Sunday Times.
Podle odborového svazu CWU, který zastupuje desítky tisíc zaměstnanců Royal Mail, odchází ze společnosti přibližně 400 pracovníků týdně. Významnou příčinou mají být změny pracovních podmínek související s reformou doručování zásilek druhé třídy. Odbory upozorňují především na rostoucí pracovní zátěž a provozní komplikace, které by podle nich mohly ohrozit doručování během předvánoční nákupní sezony. Na jejich varování minulý týden upozornil také deník The Telegraph.
Royal Mail se proti kritice ohradila
Royal Mail po varování CWU vydala prohlášení, že vyjádření vedení CWU neodpovídají skutečné situaci ve společnosti ani pokroku ve zlepšování kvality služeb. Podle pošty se nový systém doručování podařilo zavést již přibližně na 90 procentech pracovišť.
„Přestože stále nedosahuje cílů Ofcom (britský regulační úřad pro poštu a telekomunikace, pozn. red.), kvalita služeb společnosti Royal Mail je nejlepší za mnoho let. V posledním sledovaném období bylo 85 procent dopisů první třídy doručeno včas, což je nárůst oproti 76 procentům ve stejném období loňského roku. Ve stejném období bylo včas doručeno 91,4 procenta dopisů druhé třídy, což je nárůst oproti 89,3 procenta v loňském roce,“ uvedla společnost.
Odmítla také obavy o zvládnutí vánoční sezony, na niž plánuje přijmout 22 tisíc dočasných pracovníků. Podle svého vyjádření již obdržela více než 100 tisíc žádostí o tato místa. Jak navíc uvedl list The Sunday Times, Royal Mail, v současnosti každý týden přijímá přibližně 480 nových zaměstnanců. Odbory však svou kritiku zopakovaly a zpochybnily tvrzení vedení o zlepšující se kvalitě doručování.
Zástupci Křetínského investiční skupiny EP Group odborům potvrdili, že do Londýna dorazí k osobnímu jednání. Schůzka se má zaměřit na nábor a udržení zaměstnanců a komplikace na doručovacích pracovištích při zavádění nového systému. Samotný Křetínský se podle dostupných informací jednání nezúčastní.
Reforma doručování
Jádrem sporu je rozsáhlá reforma poštovních služeb, kterou Royal Mail postupně zavádí v reakci na dlouhodobý úbytek dopisových zásilek. Jak informovala e15, společnost se letos s odbory dohodla na změnách doručování dopisů druhé třídy, které zahrnují ukončení sobotních rozvozů. Zatímco dříve se tyto zásilky doručovaly šest dní v týdnu, nově je pošta rozváží každý druhý pracovní den. Reforma vyžaduje také změny organizace práce na jednotlivých doručovacích pracovištích.
Společnost zároveň připravuje také rozsáhlé snižování počtu zaměstnanců. Začátkem října BBC přinesla informaci, že Royal Mail plánuje do konce roku 2027 zrušit přibližně 2500 pracovních míst, tedy zhruba dvě procenta své pracovní síly. Podnik navíc čelí rostoucí konkurenci, poklesu objemu dopisů a problémům s plněním doručovacích standardů. Britský regulátor Ofcom mu loni za nedodržování stanovených cílů udělil rekordní pokutu 21 milionů liber.
Křetínský převzal kontrolu nad Royal Mail prostřednictvím své skupiny EP Group v roce 2025 v rámci transakce za 3,6 miliardy liber. Problémy podniku musel letos v březnu vysvětlovat také britským poslancům.
Daniel Křetínský je spoluvlastníkem firmy Czech News Center, vydavatele e15.