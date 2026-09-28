Nábytek? Nikoli, způsob žití. Italská značka už nevyrábí jen kuchyně za miliony, ale celé interiéry
- Italský nábytkový gigant Boffi|DePadova mění způsob, jakým lidé přemýšlejí o interiérech – místo jednotlivých solitérů nabízí kompletní životní styl.
- Z lokální italské truhlárny se stala celosvětová ikona s obratem přes 130 milionů eur.
- Ve spolupráci s Konsepti otevírá showroom pro náročné klienty i v Praze.
Čech by si tu téměř okamžitě zul boty. Snadno by si totiž mohl myslet, že omylem vešel do špatných dveří a skončil u někoho doma. Showroomy italské nábytkové značky Boffi|DePadova vypadají přesně takhle. V kuchyni si právě někdo nalil sklenici vody, srovnal polštáře na sedačce, v šatně vybral outfit pro dnešní den a ještě stačil ustlat postel. Že nenarušuje soukromí skutečné domácnosti, pozná návštěvník podle toho, že je tu takových bytů několik.
Během milánského Design Weeku se před showroomy Boffi pravidelně tvoří fronty. Tvorba společnosti patří k absolutní špičce a svátek designu pravidelně využívá k představení těch největších novinek. Kromě sedmdesátého výročí značky DePadova se letošní prezentace nesla ve znamení konceptu sjednoceného interiéru. Samotní Italové pro něj razí anglický název The Way of Living, česky Způsob žití. Jádrem této filozofie už nejsou pouhé jednotlivé kusy nábytku. Pozornost se naopak upírá na celkovou atmosféru interiéru a na to, jaké pocity v lidech vyvolává.
Dodavatel stylu života
Italskou značku nábytku založil ve třicátých letech Piero Boffi, zaměřovala se především na kuchyně. Její koncept se začal měnit s příchodem Roberta Gavazziho na konci osmdesátých let. Gavazzi, který vystudoval ekonomii a obchod, přinesl nový náhled na věc, firma upevnila svoji mezinárodní pozici a rozšířila své zaměření. Kromě kuchyní se pustila do výroby dalšího nábytku. S tím pomohly významné nákupy po roce 2000. Do portfolia firmy přibyla DePadova, následovalo MA/U Studio, dánská značka zaměřená na lehké kovové konstrukce, a do třetice ADL, italský výrobce specializující se na dělicí stěny, posuvné dveře a související systémy. To všechno dohromady udělalo z Boffi všestranného dodavatele luxusního nábytku a dovedlo jej ke zmiňované koncepci The Way of Living.
„Věříme, že nabídka kompletních řešení, tedy určitého způsobu života, je konceptuálně mnohem zajímavější a vyspělejší než jen prodej jednotlivých předmětů. Není to přitom snadné, musíte dát dohromady něco, co má soudržnost, smysl pro styl a zároveň si to zachovává eleganci a není to nudné,“ vysvětluje v jednom z milánských showroomů Gavazzi, který dnes firmu vede.
V bytě zakladatelky
Značka Boffi, jež se vyznačuje technicistním stylem a ostrými hranami, přijala spolu s převzetím DePadova do své filozofie cit pro teplý interiér plný pohovek, křesel a stolků. Obojí je vidět v showroomech přímo v Miláně, je to ale právě DePadova, které letos v Boffi věnovali největší pozornost. K sedmdesátému výročí dostala značka větší prostor v showroomu Via Solferino ve čtvrti Brera, kde se nachází samotné centrum milánského Design Weeku, a zároveň vytvořila instalaci pomyslného bytu své zakladatelky Maddaleny de Padova. Designéři hrdě tvrdí, že byt by vypadal přesně takhle, kdyby ho jeho majitelka navrhla a stále obývala. Podnikatelka zemřela před deseti lety ve věku 88 let.
Na obou místech jsou k vidění ty nejlepší kusy, jaké italská značka uvedla na trh, pro jejich prezentaci je ale zásadní, že jsou zasazeny do kontextu celého interiéru. V showroomech si návštěvníci mohou prohlédnout například vlajkovou kuchyni XPL, kterou navrhl dvorní designér značky Piero Lissoni. Narazíte tu i na redesignovanou kuchyni od zesnulé architektky Zahy Hadid. Jsou tady vidět unikátní světla, jimž společnost nově věnovala celou divizi pod značkou DePadova. Pozornost upoutá také prosklená stěna, do níž jsou zasazené obrovské kruhové dveře.
„Boffi je silná značka v oblasti různých systémů, jako jsou kuchyně, šatní skříně nebo koupelny. Jde o modulární systémy, které dávají dohromady technické části domova. DePadova je zase společnost pracující s volně stojícím nábytkem, soustředí se tedy na postele, pohovky, stoly, židle, vše pro vkusné zařízení domova. A pak je tu ADL, fantastický nástroj, který pomáhá vyřešit otevírání a zavírání, průhledy či velmi krásné a efektní dveře. Dnes neexistuje žádná jiná společnost, jež by měla kapacitu na systémové prvky, volně stojící nábytek a zároveň na architektonická řešení,“ míní Gavazzi, který od prestižní italské Asociace pro průmyslový design (ADI) před dvěma lety převzal cenu za celoživotní přínos Compasso d’Oro. Jde o nejvýznamnější světové ocenění v oboru designu.
Boffi měla v roce 1989 obrat kolem sedmi milionů eur a zákazníky hledala hlavně v Itálii. Letos míří na 130 milionů a působí mezinárodně. Hlad po designu se podle Gavazziho zvýšil zejména po covidu. „Design je fantastický nástroj ke zlepšení kvality života. Ať už jde o město, budovu, interiér, nebo třeba jen obyčejnou lahev. Vše můžete pomocí designu zlepšit a vytvořit prostředí, v němž se lidé cítí lépe,“ uvádí Roberto Gavazzi.
Boffi v Praze
Značka v posledních letech otevřela několik showroomů, ať už v New Yorku, San Francisku, Paříži, či v Kodani. Od června má velký prostor i v Česku. Česká firma Konsepti ji má ve svém portfoliu už sedmnáct let, letos otevřela novou část svého showroomu v Praze-Holešovicích, kde prezentuje skupinu Boffi a dalšího italského velikána Molteni & C.
Také v Praze je díky tomu k vidění nový koncept značky DePadova, který zahrnuje řešení celých místností včetně nových ikonických kousků. Třeba světla Helium představená v Miláně před dvěma lety nebo kuchyně Cove ze speciálního materiálu vytvořeného smícháním jílu s pryskyřicí.
Nápad na nový showroom značky vzešel od zakladatele Konsepti Davida Řezníčka. V Itálii velmi rychle souhlasili. Cílem je Boffi představit českým klientům, kteří ji zatím moc neznají, značku tady poptávají především architekti. „Boffi má na českém trhu své zákazníky, kteří oceňují především její technologickou vyspělost a inovativní řešení. Pravidelně jsou o rok až dva napřed s různými vychytávkami, což se přirozeně odráží také v její cenové úrovni,“ líčí David Řezníček z Konsepti. Ceny kuchyní od Boffi začínají zhruba na jednom milionu korun, stalo se však například i to, že se zájemce zašel do Konsepti prostě jen podívat a nakonec odcházel s kuchyní za šest milionů.
Boffi otevřela nedávno dvě pobočky v Číně, na kterou se chce soustředit i v příštích letech. „Čína je trh, který se hodně uzavírá dovozům, my se ale snažíme být tak jedineční, aby byl v této zemi o nás zájem,“ říká Gavazzi. Chystá se rovněž showroom v Dubaji, Dauhá a v Kuvajtu.