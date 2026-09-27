Škoda mění výrobu, Češi objevují nové investice a Net4Gas dál vyvolává otázky
- Češi mu poslali 100 milionů za dva dny. Teď se ukázalo, jak sázka na známého podcastera dopadla.
- Advokát Sokol o auditu nákupu Net4Gas: Podezření jsou značná a důvodnáŠkodu čeká velká proměna.
- Český závod přejde jen na elektromobily, nový šéf dostane těžký úkol.
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
Češi mu poslali 100 milionů za dva dny. Teď se ukázalo, jak sázka na známého podcastera dopadla
- Vojta Žižka před rokem vybral přes Fingood 100 milionů korun na pražský činžovní dům za pouhých 49 hodin.
- Po roce dostali investoři peníze zpět i s výnosem převyšujícím deset procent.
- Projekt ukázal sílu propojení crowdfundingu, realitního byznysu a osobní značky známého podcastera.
Začnou spořicí účty zase vynášet? Trh sází na úrokovou revoluci, banky jsou ve střehu
- Finanční trhy sázejí na výrazný obrat v úrokové politice ČNB.
Spořicí účty by díky tomu mohly znovu nabídnout zajímavější výnosy.
Ne všechny banky ale budou na růst sazeb reagovat stejně.
Advokát Sokol o auditu nákupu Net4Gas: Podezření jsou značná a důvodná
- Audit KPMG potvrdil, že stát ani ČEPS při koupi Net4Gas nevyjednávali o ceně. Převzali 33 miliard korun dluhů a přidali 5 miliard.
- Transakci nelze označit za standardní, budí značná a důvodná podezření, hodnotí advokát Tomáš Sokol pro e15 a Info.cz.
- Nelze ale podle něj jednoznačně říct, zda skutečně vznikla škoda nebo zda se mohl stát trestný čin.
Škodu čeká velká proměna. Český závod přejde jen na elektromobily, nový šéf dostane těžký úkol
- Škoda Auto přišla během pár dní plánovaně i nečekaně o klíčové manažery.
- Personálně oslabila v době, kdy čelí zásadním výzvám, především rychlejšímu růstu trhu s elektromobily, na kterých generuje nízké marže.
- Nový šéf, který se hledá ve strukturách koncernu Volkswagen, tak bude mít za úkol mimo jiné přestavět některý z tuzemských závodů.
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