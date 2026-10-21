Převeze 70 vojáků i nákladní auto. CSG představila nový obojživelný kolos Meander
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- Skupina CSG představila nové obojživelné pásové vozidlo Meander určené pro vojenské využití.
Stroj s motorem Tatry dokáže přepravit až 70 vojáků nebo 13 tun nákladu přes řeky a obtížný terén.
První prototyp vznikl ve spolupráci Excalibur Army a New Space Technologies, do budoucna se počítá i s bojovými verzemi.
Skupina CSG představila na pražské výstavě Future Forces Forum 2026 nové obojživelné pásové vozidlo Meander. Stroj vznikl ve spolupráci společnosti Excalibur Army, která patří do CSG, a firmy New Space Technologies (NST) ze skupiny Krill Business Partners. Určen je především pro vojenské využití, a to od přepravy vojáků a materiálu až po transport menších vojenských vozidel.
Meander se dokáže pohybovat na souši i na vodě, včetně obtížně průchodného terénu, jako jsou bažiny nebo mokřady. Armádám má umožnit překonávat vodní překážky bez nutnosti budování pontonových či ženijních mostů. Na výstavě se představil v základní transportní variantě, jeho konstrukce však umožňuje také vývoj specializovaných a bojových verzí vybavených zbraňovými systémy.
„Armády potřebují v řadě případů techniku, která převeze vojáky i materiál nebo menší vozidla přes vodní toky nebo bažinatý terén bez nutnosti stavět pontonové nebo ženijní mosty,“ uvedl generální ředitel Excalibur Army Adam Liška. Podle něj Meander rozšiřuje nabídku skupiny CSG v segmentu, kde je výběr podobné techniky omezený a armády často využívají i několik desítek let staré stroje.
Uveze 70 vojáků nebo vojenský nákladní automobil
Více než jedenáct metrů dlouhé vozidlo může dosahovat celkové hmotnosti až 33 tun, přičemž jeho maximální nosnost činí 13 tun. Pohání jej dvanáctiválcový vzduchem chlazený motor Tatra o výkonu 440 kW. Na silnici dokáže Meander vyvinout rychlost až 48 kilometrů za hodinu, na vodě se pohybuje rychlostí přibližně 12 kilometrů za hodinu.
Na ložnou plochu se vejde až 70 stojících vojáků, případně 12 nosítek se zraněnými. Vozidlo může převážet také středně velký vojenský nákladní automobil nebo standardní dvacetistopý kontejner. Nakládání usnadňuje elektricky sklápěná zadní rampa s nosností 13 tun.
Osádku standardně tvoří řidič a operátor, případně třetí člen. Přestože má Meander pásový podvozek a pro pohyb na vodě využívá lodní šrouby, ovládá se podobně jako běžný automobil pomocí volantu a pedálů. Elektronický systém řízení doplňuje dotykový displej a soustava kamer poskytující přehled o okolí vozidla.
Základem je vozidlo, které už testují čeští hasiči
Meander konstrukčně vychází z obojživelného vozidla KALAN, které společnost NST představila již dříve a které nyní testují čeští hasiči. Vojenská verze dostala mimo jiné upravený systém pohonu pro pohyb na vodě a další konstrukční změny odpovídající armádnímu využití.
Spolupráci na vývoji obě společnosti potvrdily memorandem na letošním veletrhu Eurosatory. Excalibur Army má na starosti vojenské, operační a uživatelské požadavky, zatímco NST zajišťuje technický a konstrukční vývoj i výrobu prvního prototypu.
„Při navrhování podoby Meanderu jsme zúročili zkušenosti z vývoje vozidla KALAN, které dnes zkoušejí čeští hasiči,“ uvedl výkonný ředitel NST Václav Zajíc.
Podle CSG má nové vozidlo obchodní potenciál zejména díky omezené nabídce univerzálních obojživelných strojů na trhu. Skupina počítá s možností jeho dalšího rozvoje pro různé vojenské účely, včetně variant schopných nést zbraňové systémy.