Sleduje stovky střel či dronů. O nový český radar je zájem, Retia z CSG má vyprodáno na léta dopředu
- Pardubická společnost Retia nově nabízí vyspělý radar ReSAURION. Může chránit armádní uskupení, strategické objekty či rozsáhlejší územní celky.
- V Evropě dokážou takové zařízení vyrobit jen Francie, Španělsko, Švédsko, Itálie, Německo a nyní i Česko.
- Retia věří, že stát nalezne pro radar uplatnění v rámci protivzdušné obrany země.
Je to jedna z klíčových součástí vícevrstvého systému protivzdušné obrany Trident, který letos představila česká průmyslová a technologická skupina CSG společně se svým zahraničním partnerem. Systém už má podle informací e15 prvního zákazníka.
V základním provedení dokáže Trident, v českém překladu Trojzubec, umístěný na několika vozidlech Tatra, sestřelovat nepřátelské letouny, vrtulníky, řízené střely, drony a další cíle na vzdálenost až 100 kilometrů.
Oči a mozek systému tvoří radary a velitelská centra, která vyvíjí a vyrábí pardubická společnost Retia z CSG. „Součástí systému Trident je 3D radar středního dosahu ReSAURION. Jde o jeho část senzorickou a detekční. Je to jeho oko,“ popsal e15 na Dnech NATO 2026 generální ředitel Retie Jan Mikulecký. Na akci si mohla otočné mobilní zařízení uváděné do operační polohy dvěma elektrickými teleskopy poprvé prohlédnout i česká veřejnost.
Vyprodáno až do roku 2032
Vyspělý radar ReSAURION využívá technologie AESA (Active Electronically Scanned Array). Je tak schopen sledovat mnoho cílů současně a soustředit se na různé z nich podle toho, jaké má zadání. „Je jako chameleon, který dokáže každým okem koukat jinam. Ale těch očí má mnohem víc a všechny lze softwarově řídit,“ přiblížil na exponátu Mikulecký.
Radar, který byl k vidění na mošnovském letišti, je takzvaně střelecký a slouží k navádění střel země-vzduch. Dodává jim přesná data, aby mohly dosáhnout a eliminovat blížící se rizikové objekty.
Retia zároveň vyvinula vzhledově stejné zařízení, avšak s ještě delším dosahem. „Radar využívá stejné technologie AESA, nicméně je jinak softwarově řízen. A z hardwarového hlediska se liší v tom, že má o několik modulů navíc a trochu jiné vnitřnosti. Tento radar včasné výstrahy slouží k detekci a klasifikaci objektů na velkou vzdálenost až 450 kilometrů,“ dodal Mikulecký.
Radar ReSAURION proto nenachází uplatnění jen ve zmíněném systému Trident. Pokud je doplněn o další moduly, jeho využití je výrazně širší. „Je to zařízení, které v těchto konfiguracích může před vzdušnými hrozbami chránit nejen armádní uskupení, ale i strategické objekty státu a rozsáhlejší územní celky. V Evropě dokážou takový radar vyrobit jen Francie, Španělsko, Švédsko, Itálie, Německo a nyní i Česko,“ upozornil šéf Retie.
V Česku měl nový radar ReSAURION premiéru na zářijových Dnech NATO. |
Sériovou produkci radaru ReSAURION firma zahájí v průběhu příštího roku. To mimo jiné znamená, že bude muset upravit výrobní režim, protože je především technologickou společností. Její primární činností je výzkum a vývoj, v němž pracuje 50 zaměstnanců. Retia má podle Mikuleckého zasmluvněné zakázky až do roku 2032.
Nové centrum velení a řízení
Kromě radaru ReSAURION je dalším důležitým prvkem systému Trident nové velitelsko-řídicí, průzkumné a komunikační centrum ReCUBE označované zkratkou FCC (Fire Control Center) na taktické úrovni, které rovněž vyvinula Retia. Jde o mozek, který shromažďuje všechna data a řídí celou protivzdušnou baterii. V reálném nasazení funguje tak, že radar zachytí, klasifikuje a začne sledovat možné riziko. Velitel centra má pak přesně dané úkoly, jak na možný cíl reagovat.
Trident je koncipován jako modulární systém protivzdušné obrany krátkého, středního a dlouhého dosahu. Jeho konkrétní podoba se může lišit podle operačních požadavků zákazníka. Vedle střel země-vzduch mohou být do sestavy integrovány také hlavňové zbraně, interceptory určené k boji proti dronům i prvky, jako jsou rušičky či takzvané vábničky.
Na výrobě a integraci systému Trident se podílí několik podniků ze skupiny CSG. Architektem, hlavním integrátorem a prodejcem ve světě je Excalibur International. Retia vyrábí radary a velicí centra, Tatra Trucks podvozky a Tatra Defence Vehicle pancéřované kabiny, nástavby a odpalovací platformy pro protiletadlové střely. Turecký partner CSG, společnost Roketsan, pak dodává protiletadlové střely a jejich odpalovací kontejnery.
Zaměření také na menší cíle
Retia má v nabídce i další radary, které nalézají uplatnění ve stále aktuálnější ochraně proti dronům. Je to 3D radar ReGUARD krátkého dosahu. Jde o součást elektronického boje, v němž podle bezpečnostních odborníků velmi vyniká Rusko. Jeho stále častějším asymetrickým útokům čelí východní křídlo NATO i některé západoevropské země.
Další radar z nabídky firmy Retia s názvem ReGUARD nalézá uplatnění ve stále aktuálnější ochraně proti dronům. |
Pardubická firma vyvinula rovněž protidronový systém s názvem ReCAS obsahující radiofrekvenční nebo elektrooptické senzory. „Zákazník si může vybrat různé senzory podle toho, jak široký nebo vzdálený pohled potřebuje a jak chce drony klasifikovat, sledovat a sestřelovat. Také je možné nakonfigurovat systém tak, aby chránil kritickou infrastrukturu a měl komplexní schopnosti,“ vysvětlil Mikulecký.
Vzhledem ke svému know-how se Retia podílí na programu ministerstva obrany a krajů Antidron. Dlouhodobě spolupracuje i s českou armádou. Předpokládá proto zapojení do dalších projektů protivzdušné obrany včetně chystaného nákupu dalších čtyř baterií izraelského protiraketového systému Spyder ve vyspělejší verzi All-in-one. Mikulecký věří, že stát nalezne uplatnění také pro nový radar ReSAURION v rámci strategického posílení protivzdušné obrany České republiky. Měl by to být jeden z aktuálních a prioritních cílů.