Strnad nabízí 730 miliard korun za italského výrobce brýlí Ray-Ban
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- Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard Kč) za italský holding Delfin Sarl.
- Patří do něj i výrobce brýlí EssilorLuxottica, který vlastní značku Ray-Ban.
- Firma ani podnikatel zatím informaci nekomentovali.
Český podnikatel Michal Strnad nabídl přibližně 30 miliard eur (730 miliard Kč) za italský rodinný holding Delfin, pod který patří výrobce brýlí EssilorLuxottica a několik dalších významných italských firem. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na dopis, do kterého nahlédla.
Podle agentury chce Strnad získat kontrolní podíl ve výši 62,5 procenta. Delfin spravuje veřejná aktiva v hodnotě přes 40 miliard eur, včetně významných podílů ve společnostech EssilorLuxottica, Assicurazioni Generali, UniCredit a Banca Monte dei Paschi di Siena.
Michal Strnad je vlastníkem a předsedou představenstva zbrojní skupiny CSG (Czechoslovak Group). Podle nejnovějšího žebříčku e15 Rich List 2026 je třetím nejbohatším Čechem či Slovákem s odhadovaným majetkem 347 miliard korun.
Připravujeme podrobnosti.