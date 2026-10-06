Největší prodejce outdoorového vybavení a oblečení otevře prodejnu na Národní v polovině listopadu
- Český internetový obchod 4camping otevře v Praze na Národní třídě svou první vlajkovou prodejnu.
- Firma letos míří na obrat 1,4 miliardy korun.
- Do budoucna by mohly vzniknout další vlajkové prodejny i v zahraničí, třeba v Budapešti nebo ve Varšavě.
Jeden z největších online prodejců outdoorového vybavení v Česku finišuje přípravu otevření své vlajkové prodejny v centru Prahy. Obchod 4camping plánuje zahájení provozu na pátek 13. listopadu.
Firma, která již mnoho let na výstavišti v pražských Letňanech pořádá největší evropskou výstavu outdoorového vybavení známou jako Výstava stanů, v posledních letech stabilně roste. V loňském roce již v průběhu října hlásila překonání obratu v objemu jedné miliardy korun. Letos podle slov výkonného ředitele Ondřeje Žáka míří až na 1,4 miliardy.
K této sumě jí má pomoci právě i otevření dvoupatrové prodejny v Praze o výměře 600 metrů čtverečních. 4camping v současnosti provozuje řadu menších prodejen, které zároveň fungují jako výdejní místo e-shopu, nová provozovna na pražské adrese Národní 31 má být nicméně zásadní pro etablování firmy a značky mezi zákazníky zaměřenými na outdoorovou módu a vybavení.
Nakročeno k další expanzi
„Chtěli jsme být na takzvaných high streets, kde je velká fluktuace lidí. Zvažovali jsme centrum Prahy i Smíchov, včetně obchodních center. Nakonec jsme ale dali přednost krásné historické budově,“ uvedl letos v létě Žák, když oznamoval výběr lokality na Národní třídě.
Firma nyní prodává ve 14 zemích a vedle nové pražské velkoprodejny plánuje rozšiřovat i síť menších kamenných prodejen. Zároveň pokračuje v expanzi do zahraničí – větší prostory letos získala prodejna v Budapešti, nové obchody se připravují v Polsku a v létě otevřela nový obchod v Košicích.
Do budoucna by mohla vzniknout i další vlajková prodejna mimo Česko. „Nechceme zůstat jen u jedné. Teď si to vyzkoušíme v Praze a pokud se koncept osvědčí, uvažovali bychom o flagship store v Budapešti nebo Varšavě,“ doplnil Žák.