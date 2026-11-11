ČEZ míří k zisku 26 miliard korun. Pomohl konec windfall tax i prodej slovenské dcery
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Čistý zisk energetické skupiny ČEZ by měl za tři čtvrtletí podle analytiků meziročně vzrůst o zhruba 15 procent na téměř 26 miliard korun, k čemuž přispívá především konec platnosti windfall tax.
Nižší realizované ceny elektřiny sice táhnou provozní zisk mírně dolů, analytici však očekávají, že ČEZ díky absenci mimořádné daně a říjnovému prodeji slovenské firmy JESS navýší celoroční výhled.
Celoroční čistý zisk skupiny by mohl podle odhadů vystoupat až na 38 miliard korun, což by pro akcionáře v čele se státem znamenalo dividendu kolem 56 korun na akcii.
Čistý zisk energetické společnosti ČEZ vzroste podle analytiků za tři čtvrtletí letošního roku na téměř 26 miliard korun. To by znamenalo meziroční nárůst o přibližně 15 procent. Očekávat lze navíc i navýšení celoročních odhadů společnosti, v nichž se pozitivně projeví nedávný prodej slovenské společnosti JESS. Vyplývá to z komentářů analytiků.
ČEZ v první polovině letošního roku vydělal 18,1 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o deset procent. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Oproti loňsku naopak klesly provozní zisk a výnosy firmy.
Analytik Komerční banky Bohumil Trampota očekává čistý zisk za třetí čtvrtletí na úrovni 7,8 miliardy korun. To by v souhrnu za devět měsíců znamenalo 25,9 miliardy, meziročně o zhruba 15 procent více. „Vysoký růst je dán bazickým efektem, když se v tomto roce již neplatí speciální daň (windfall tax),“ uvedl Trampota. V případě provozního zisku naopak počítá ve třetím čtvrtletí s poklesem o 9,6 procenta na 26,5 miliardy korun. „Hlavním důvodem by měl být pokles ceny elektřiny,“ podotkl.
Pokles provozního zisku
S pozitivním efektem do hospodaření firmy počítá při absenci windfall tax také analytik J&T Banky Milan Lávička. Čistý zisk za tři čtvrtletí předpokládá ve výši 25,8 miliardy korun. Absence windfall tax by přitom měla pokrýt pokles provozního zisku. „Nižší realizované ceny elektřiny jsou částečně kompenzovány růstem v ostatních segmentech,“ řekl Lávička.
Analytici se také shodli na očekávání, že firma přehodnotí své odhady celoročních výsledků hospodaření. Podle Lávičky se sice do výsledku v závěru roku propíše mimořádný zisk z říjnového prodeje slovenské společnosti JESS ve výši 2,3 miliardy korun. Provozní zisk pak předpokládá na horním okraji stávajícího výhledu (109 až 114 miliard korun) nebo mírně nad ním.
Rovněž Trampota očekává přehodnocení dosavadních cílů. Čistý zisk společnosti by se podle něj i díky zahrnutí prodeje JESS měl za celý rok vyšplhat až na 38 miliard korun. „To naznačuje při 80procentní výplatě dividendu 56 Kč na jednu akcii,“ dodal Trampota.
ČEZ je největší energetická firma v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.