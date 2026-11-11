Vyhazov z Dermacolu obrátila v nový byznys. Komárová rozjíždí projekt Nadbytečná
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- Podnikatelka a dlouholetá tvář Dermacolu Věra Komárová po nečekaném vyhazovu z rodinné firmy spouští vlastní kosmetickou značku Very Vera, jejíž první parfém Nadbytečná jde do předprodeje.
- Polovina zisku z prodejů parfému půjde do nové organizace Nadbytečná na pomoc ženám, které se ocitly v podnikání v podobné situaci jako Komárová.
- Podnikatelka nové projekty představila exkluzivně v pořadu FLOW: Chci ukázat, že mě manžel odstřihl, ale nezastavil, říká v rozhovoru.
Podnikatelka Věra Komárová byla 24 let úzce spjatá se značkou Dermacol, koncem října však z pozice marketingové ředitelky dostala od svého manžela a majitele firmy Vladimíra Komára výpověď pro nadbytečnost. Její nečekaný konec vyvolal vlnu pozornosti, kterou se rozhodla přetavit v nové projekty. Rozjíždí nový byznys a také neziskovou organizaci.
„Zoufalství a bezmoc, kterou jsem prožívala a prožívám dodnes, vyvolalo ohromnou vlnu podpory. Ženy mi psaly tisíce zpráv a sdílely obdobné příběhy zrady od partnerů v byznysu. Rozhodla jsem se proto jednat,“ vysvětluje Komárová v pořadu FLOW důvody vzniku platformy Nadbytečná. K projektu si přizvala další byznysmenky, které zažily podobné situace. Budou s ní spolupracovat například podnikatelky Kateřina Haring nebo Pavlína Hofmanová.
Nadbytečná jako nový produkt
Prvním reálným produktem nového ekosystému je parfém nazvaný příznačně Nadbytečná, vydávaný pod zbrusu novou značkou Very Vera. Předprodej startuje v symbolickém datu 11. listopadu v 11:11 v limitované edici, padesát procent zisku poputuje přímo na financování zmíněnou charitativní platformu. Značka má vizi oslovit širokou skupinu žen, nabídnout jim komunitní oporu, služby právníků či psychologů, a fungovat jako propojení na firmy hledající schopné manažerky. „Mužů se tento problém příliš netýká, vnímám to jako ženské téma,“ říká Komárová ve FLOW, proč projekt zaměřila na ženy.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Proč po 24 letech skončila v Dermacolu pro nadbytečnost
🟠 Jak virální video o vyhazovu zasáhlo stovky tisíc lidí
🟠 Kde vidí díru v české legislativě chránící ženy
🟠 Co nabídne nová charitativní platforma Nadbytečná
🟠 Jak voní parfém Nadbytečná a kam poputuje zisk z prodeje
🟠 Kdo nabídl pomoc s distribucí nové kosmetiky
🟠 O co se opíraly dlouhodobé spory s manželem uvnitř firmy
🟠 Proč se Dermacol ocitl v personálním a marketingovém chaosu
🟠 Jakou zásadní radu by dnes dala svému mladšímu já
🟠 Jak funguje její soukromá škola Leonardo da Vinci Academy
Triola a 35 kamenných prodejen
Z čistě online prostředí a komunitní podpory se nový parfém přesouvá i do retailu. Výroba probíhá v české továrně kousek od Prahy, kde Komárová již dříve produkovala své šperky s vůní Fragrini. Klíčovým krokem je nově uzavřená spolupráce s tradiční českou značkou spodního prádla Triola. „Sami mě oslovili, že by mi chtěli pomoct. Od poloviny prosince tak bude parfém k vyzkoušení i zakoupení v jejich pětatřiceti prodejnách po celé republice,“ doplňuje podnikatelka ve FLOW.
Věra Komárová
Je česká podnikatelka, manažerka a dlouholetá tvář či strategická ředitelka kosmetické značky Dermacol. Společnost vedla spolu s manželem Vladimírem Komárem od roku 2003. V říjnu 2026 však po 24 letech působení ve firmě obdržela výpověď (uvedenou pro nadbytečnost) v důsledku rodinných a firemních sporů s manželem. Je zakladatelkou mezinárodní školy Leonardo da Vinci Academy (v Praze od roku 2021) a věnuje se vzdělávání a šperkům.
Boj o stamiliony
Rodinné firmy Dermacol se však Komárová nechce vzdát bez boje. Tvrdí, že z rodinného podniku ji manžel odřízl de facto za pouhých jedenáct minut. Hlavní spor se nyní povede o to, zda má podnikatelka nárok na polovinu firmy, přestože je Dermacol psaný na manžela. Komárová přitom na veřejnosti i v médiích vystupovala jako spolumajitelka, právně ale majetkový podíl zajištěný neměla. Její manžel Vladimír Komár například v rozhovoru pro e15 argumentuje tím, že firmu vlastnil již před sňatkem a Komárová byla jen zaměstnancem, marketingové výdaje prý byly pod jejím vedením velmi vysoké a je třeba je dostat pod kontrolu.
„Chci změnit legislativu, aby ženy byly chráněny lépe. Společný majetek z nabytých let má být na padesát procent,“ říká ostře byznysmenka, která se vedle nového projektu plně věnuje i řízení vlastní mezinárodní školy Leonardo V Academy. Škola patří přímo Komárové a její chod prý není manželskými spory nijak ohrožený.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod a vyhazov z Dermacolu pro nadbytečnost
(01:10) Fenomén 600 tisíc zhlédnutí za 24 hodin a identifikace žen s příběhem
(03:40) Nedostatečná ochrana manželek v Česku: Proč systém zaostává za Francií či Anglií
(04:40) Vznik zapsaného ústavu Nadbytečná: Spojení čtyř podnikatelek s podobným osudem
(06:05) Co platforma nabídne: Komunita, právní pomoc i uplatnění pro manažerky
(07:05) Numerologie a intuice: Spuštění 11. 11. v 11:11, rok koně a předtuchy vyhazovu
(09:15) Vlastní značka VeryVera a orientální vůně Nadbytečná s tóny růže a vanilky
(11:45) Spolupráce s Triolou: Proč tradiční český výrobce nabídl 35 prodejen
(12:45) Cenovka 2 289 Kč a 50 % zisku přímo na pomoc ženám
(14:05) Lokální výroba: Proč parfémy vznikají v české továrně kousek od Prahy
(15:15) Srdeční záležitost Dermacol: 24 let práce a tisíce podepsaných produktů
(16:55) Den vyhazovu: Oznámení za 11 minut, přítomnost manžela a vypnuté přístupy
(18:50) Spor o spoluvlastnictví: Narostla hodnota o 700 milionů, nebo firma patřila jen jemu?
(21:35) Zákulisí sporu: Neznámé faktury agenturám, vyvádění peněz a nepracující lidé
(23:35) Kampaň k 60. výročí se 120 influencery a zákaz komunikace se zaměstnanci
(25:35) Nulová šance na dohodu: Proč partnerství 50 na 50 v byznysu nemůže fungovat
(28:45) Opuštěné projekty a chaos před Vánocemi: Nemohou za mě rok nikoho najmout
(31:10) Vlastní značka parfémových náušnic Fragríny a její složité oddělování
(33:45) Finanční realita: Rostoucí tržby v Česku i na Slovensku vs. celková ztráta
(36:15) Chyba z lásky: Proč jsem na začátku neposlechla varování právničky
(37:05) Úspěch Leonardo da Vinci Academy: 250 dětí, 55 učitelů a bezpečné zázemí
(40:00) Úrazy, vyhazov a hledání síly: Co pomáhá ustát těžké životní zkoušky