ČEZ se brání spekulacím o miliardovém obchodu se Slovenskem. Zvažuje právní kroky
- Energetická společnost ČEZ zváží právní kroky kvůli spekulacím ohledně svého podílu ve slovenské firmě Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), která v zemi připravuje výstavbu nové jaderné elektrárny.
- Podle české firmy jsou spekulace médií, že hodnota podílu ČEZ v JESS nebyla stanovena transparentně, nesmyslné a firmu poškozují.
- ČEZ to uvedl v úterním prohlášení.
Slovensko a ČEZ založily firmu JESS za první vlády Roberta Fica v roce 2009. Nynější Ficův kabinet ale rozhodl, že nová elektrárna bude ve vlastnictví státu, který kvůli tomu odkoupí od ČEZ jeho 49procentní podíl v JESS. Fico v pondělí potvrdil, že Slovensko plánuje po dřívějších průtazích v září odkoupit podíl české skupiny. ČEZ případný prodej nechce komentovat.
„ČEZ se striktně ohrazuje proti nesmyslným spekulacím o tom, že hodnota podílu ČEZ ve společnosti JESS nebyla stanovena transparentně, nebo že by dokonce v souvislosti s touto transakcí došlo nebo mělo dojít k jakýmkoliv nelegálním krokům. Tyto zcela bezpředmětné spekulace nás jako firmu obchodovanou na mezinárodních trzích poškozují a my v tomto ohledu zvážíme právní kroky," uvedla v úterý česká společnost.
ČEZ odmítá spekulace
Podle posudku, který vypracovala auditorská společnost EY, je tržní hodnota podílu ČEZ v JESS 189 milionů eur (přes 4,57 miliardy korun). Ocenění podílu podle ČEZ následně odsouhlasili akcionáři JESS a transparentnost mělo potvrdit také slovenské ministerstvo financí. „Společnost ČEZ tu tedy nevidí žádný prostor pro spekulace," dodala firma.
Původní vklad ČEZ do JESS v roce 2009 činil 116,6 milionu eur (2,82 miliardy korun). Od té doby se podle ČEZ podíl zhodnotil, protože projekt nové elektrárny se posunul dál.
Hlavním partnerem Bratislavy při projektu výstavby nového jaderného zdroje do státního vlastnictví by se podle dřívějších informací měla stát americká společnost Westinghouse. Při výstavbě nové elektrárny o výkonu kolem 1200 megawattů chce stát využít stávající infrastrukturu v Jaslovských Bohunicích, kde Slovensko v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavilo dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň v této lokalitě největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE) ze skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), provozuje vlastní jadernou elektrárnu.