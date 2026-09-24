Finanční tlak na Photon Energy nepolevuje. Jedna z dceřinek čelí exekuci, další prodává české fotovoltaiky
- Solární skupina Photon Energy čelí exekuci vedené proti její dceřiné firmě.
Exekutor obstavil její podíly v dalších firmách holdingu.
Skupina mezitím dál prodala dvě své české elektrárny.
Solární skupinu Photon Energy navzdory úsporným opatřením nadále dusí finanční problémy. I přes propuštění desítek procent zaměstnanců, přestěhování do skromnějších kanceláří i zbavení se předlužené dceřiné společnosti špatná kondice vyústila v exekuci proti jedné z firem ze skupiny. Vymáhaná suma podle dokumentu, který má e15 k dispozici, dosahuje 439 tisíc korun.
Exekuce se týká společnosti Photon Energy Operations CZ a jejího věřitele, bezpečnostně-technické firmy SPIE STS. Její pohledávku, která původně dosahovala výše 320 tisíc korun, uznal Obvodní soud pro Prahu 8 a dnes ji vymáhá Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou. Ten také obstavil obchodní podíly Photon Energy Operations CZ v dceřiných společnostech Photon Energy Cardio a Photon Energy Control. A zatímco u druhé dceřiné společnosti už obstavení podílu exekutor vzhledem k částečnému vymožení dluhu zrušil, u firmy Photon Energy Cardio exekuce stále probíhá. V konečném důsledku tak může dojít i k vydražení podílu, přičemž výnos z jeho prodeje by posloužil k úhradě dluhu věřiteli.
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