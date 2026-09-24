Začnou spořicí účty zase vynášet? Trh sází na úrokovou revoluci, banky jsou ve střehu
- Finanční trhy sázejí na výrazný obrat v úrokové politice ČNB.
Spořicí účty by díky tomu mohly znovu nabídnout zajímavější výnosy.
Ne všechny banky ale budou na růst sazeb reagovat stejně.
Nejlepší spořicí účet tehdy ukazoval těžko uvěřitelný úrok na prahu 6,3 procenta. Z hlediska tehdejší inflace dosahující 18 procent šlo samozřejmě o drobné. Složit peníze na nejvýnosnějším spořáku nicméně i tak představovalo při dané úrovni bezpečí jeden z nejúčinnějších štítů proti zdražování. Inflační hrozba se v posledních měsících znovu probouzí a s tím i očekávání finančních trhů o dramatickém zvyšování úrokových sazeb České národní banky, které by vrátilo spořicím účtům přinejmenším část jejich někdejšího lesku.
Trh sází na čtvero zvýšení
„Očekávání finančních trhů o vývoji sazeb jsou nastavena velmi vysoko. V českém kontextu indikuje trh čtvero navýšení sazeb v horizontu jednoho roku,“ uvádí ekonom Creditas Banky Petr Dufek s tím, že v sázkách na utahování měnových politik je Česko na jedné lodi s eurozónou i Amerikou. Základní sazba by se tak v září příštího roku v Česku ocitla na cifře 4,75 procenta. „Do konce letošního roku centrální banka může přistoupit k opětovnému zpřísnění měnové politiky, k čemuž by mohlo dojít již na listopadovém zasedání. S vyššími inflačními tlaky je navíc potřeba počítat i v průběhu roku 2027, což by mohl být důvod pro další dodatečné zvyšování sazeb,“ soudí i analytik společnosti XTB Tomáš Maxa.
„Vyšší sazby mohou bankám postupně vytvořit prostor pro atraktivnější úročení vkladů,“ uvádí ekonom Purple Trading Petr Lajsek.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!