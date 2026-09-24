Babiš ví, jak si udržet voliče. Trump udělal pravý opak a ztrácí podporu
- Andrej Babiš si rok po volbách drží vysokou podporu, zatímco obliba Donalda Trumpa klesla na minimum.
- Český premiér se snaží voličům viditelně plnit klíčové sliby, i za cenu vysokého rozpočtového schodku.
- Trump naopak doplácí na drahotu a zklamání Američanů z vývoje životní úrovně.
Za pár dní to bude rok od Babišova vítězství v parlamentních volbách. Krátce poté dva roky od chvíle, kdy vyhrál souboj o Bílý dům Donald Trump. Zatímco Andrej Babiš si drží velmi vysokou přízeň svých voličů, a podle některých průzkumů ji dokonce proti opozici zvyšuje, podpora Trumpa se propadla na nejnižší úroveň v jeho politické kariéře. Proč českému premiérovi jeho lidi věří a americkému prezidentovi ne? Vysvětlení je jednoduché a jde na podstatu politiky.
Voliči potřebují mít dojem, že jim politik dodává to, co slíbil. Nebo aspoň úspěšně předstírá, že dodává. A oni zatím neodhalili, že konkrétní dodávky v podobě růstu životní úrovně nebo přinejmenším zabránění jejímu propadu nepřijdou. U Babiše lidé mají dojem, že dodává nebo dodá v budoucnu. U Trumpa už vidí, že po dvou letech od voleb nedodal. Proto mu přestávají věřit.
Tvrdé tresty za porušení slibů
Nedodávání volebních slibů nebo přímo jejich porušování voliči tvrdě trestají. Přesvědčit se o tom mohla současná opozice, poté co Fialova vláda skutečně nejen nedodala, ale řadu slibů přímo porušila. Ten o nezvyšování daní byl jenom nejvýraznější z nich.
Andrej Babiš je politicky silný, protože moc dobře ví, že dodávat se musí. Přesvědčil se o tom za covidu, kdy dodal chaos a odstartoval jednu z nejvyšších inflací v Evropě, známou jako Babišova drahota. A prohrál volby. O této době ve svých videíčcích na sociálních sítích nemluví. Chlubí se, co dělal jako ministr financí za své první vlády, v níž seděl s lidovci a sociálními demokraty.
Ví moc dobře, proč to dělá. Ze svého premiérování si odnesl poučení, že doručovat se musí. Za jakoukoli cenu. Jinak se za to platí ztrátou důvěry. Přesně to teď předvádí. Státní rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii na úrovni 386 miliard korun je cenou za tu dodávku. Prioritou rozpočtu nejsou ani náhodou investice za necelých 290 miliard korun, tedy jen něco přes desetinu obrovských celkových výdajů na úrovni 2 585 miliard korun.
Kouzlo Babišovného pro důchodce
Skutečnými prioritami je zvyšování výdajů na důchody, platy státních zaměstnanců, které mají růst až o 9 procent, plus výdaje na zdravotnictví. To jsou sliby z volebního programu ANO. Priority voličů Andreje Babiše. A on je připraven je plnit za jakoukoli cenu. Žádný koaliční partner ho v tom nezastaví.
Intenzitu plnění jeho slibů brzdí jen finanční trhy, které zvedají úroky z desetiletých státních dluhopisů nad 5 procent. Jsou čtvrté nejvyšší z celé Evropské unie. Babiš ví, že nemůže riskovat jejich další růst intenzivními „dodávkami“ ještě dál, takže některé sliby odkládá na neurčito – například zastropování důchodového věku na 65 letech. Jiné obrušuje tak, aby voliči měli pocit dodávky, ale trhy to příliš nepodráždilo.
Ještě před pár týdny mluvil Andrej Babiš o tom, že penze je potřeba zvednout nejen o zákonnou valorizaci, která vychází zhruba na tři sta korun měsíčně, ale alespoň o pět set korun. Jenže to by znamenalo další zvýšení už tak vysokého schodku. Nikoliv jen na jeden rok, ale natrvalo. Takže se raději seniorům dá jednorázový mimořádný příspěvek 2 tisíce korun „Babišovného“. Pro politický marketing to vypadá efektně. A investoři obchodující s dluhopisy mnohem lépe skousnou jednorázový výdaj. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka otevřeně přiznává, že je to „rozpočtově zodpovědnější“. Podobný příběh je návrat slev jízdného pro seniory a studenty na 75 procent. Také: Odloženo na jindy.
Platy lidem pracujícím pro stát se ale zvednout výrazně musí. To je další cílová skupina Babišových voličů. A jsou to, jak vůdce Akce nespokojených občanů (ANO) říká: investice do lidí. Nedostupnost špičkové péče ve zdravotnictví je jednou z velkých obav starších generací, které tvoří Babišovo tvrdé jádro. Nové nemocniční pavilony, CT a přestříhávání pásek u nich jako materiál pro sociální sítě se tady propojují s Babišovými soukromými investicemi a zájmy ve zdravotnictví, které jsou soustředěny ve fondu Hartenberg.
Razantní dodávky klíčových slibů odvedou pozornost, že některým cílovým skupinám – především z mladších generací – se dodat nepodaří. Na levné hypotéky při této úrovni úroků můžou zapomenout.
Trump nezajistil růst životní úrovně
A právě drahota včetně vysokých úroků je tím, co sráží podporu Donalda Trumpa. Do Bílého domu ho před dvěma lety vedle slibu omezení migrace vynesl právě ten o skoncování s drahotou. Američané měli v čase voleb dojem, že ceny šly vzhůru, přestože ve statistikách už byla nízká data o inflaci. Jenže po dvou letech mají pocit, že Trump nedodal. Média jsou plná titulků: Hypotéka s úrokem 7 procent a galon nafty nad 6 dolarů.
Trumpova popularita podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos klesla na nejnižší úroveň za celou jeho politickou kariéru. Konkrétně mu ji vyjádřilo pouze 32 procent respondentů. Jeho největší politickou slabinou jsou nadále vysoké životní náklady a jeho válka s Íránem.
Během prvního funkčního období v Bílém domě byla jeho popularita nejnižší v prosinci 2017, kdy spadla na 33 procent. Při návratu do Bílého domu v lednu 2025 Trumpa podle průzkumů podporovalo 47 procent amerických voličů. Popularita Trumpova předchůdce Joea Bidena byla nejnižší v říjnu 2024, kdy klesla na 35 procent.
Rekordní propad obliby amerického prezidenta přichází pouhých šest týdnů před listopadovými volbami do Kongresu. Voliči uvádějí, že klíčovým tématem, které rozhodne, jsou životní náklady. Trumpovo nakládání s tímto problémem podle nového průzkumu podporuje pouze 17 procent respondentů. Vůbec poprvé Trumpa v této otázce nepodporuje ani většina republikánských voličů. Konkrétně mu podporu vyjádřilo pouze 44 procent dotázaných.
Voliči mají dojem, že Trump u drahoty a životní úrovně nedodal. Volby v takové chvíli rozhoduje to, jestli opozice dokáže dát věrohodnější nabídku, že to voličům zajistí. Stejná revize čeká Andreje Babiše. Moc dobře to ví. Proto udělá vše pro to, aby dodal úplně všechno. Škoda, že toto jednoduché fungování většina opozice buď nechápe, nebo s ním neumí pracovat.
VIDEO: Vyšší daně, tvrdé škrty i pozdější důchod. Exministr v pořadu FLOW popsal, co Česko po Babišovi čeká.