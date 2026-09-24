Slováci jsou v angličtině výrazně před Čechy. Manažerka Education First vysvětluje, kde děláme chybu
- Češi neumí pořádně anglicky, i když je to dnes na trhu práce základní požadavek, říká Tereza Vejvodová v pořadu FLOW.
- Podle marketingové manažerky organizace Education First mají Češi nejvíc strach z mluvení a škodí jim i tradiční způsob výuky s biflováním na českých školách.
- Zahraniční jazykové pobyty dokážou angličtinu zásadně posunout, využívají je nejen děti, ale i manažeři.
Češi mají obecně velmi dobrou gramatiku, čtení i poslech, v praktické komunikaci ale výrazně zaostávají za okolními státy. Marketingová ředitelka společnosti Education First pro Českou republiku Tereza Vejvodová upozorňuje v rozhovoru pro pořad FLOW, že v celosvětovém indexu jazykových znalostí English Proficiency Index (EPI) se Česko umístilo na 23. místě ze 180 hodnocených států.
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Předhonilo nás i sousední Slovensko, které figuruje v první desítce. Na vině je podle Vejvodové tradiční systém výuky zaměřený na biflování slovíček, ale i nedostatek kontaktu s živým jazykem. „Odmalička jsme zvyklí na dabované pořady a ve školách se děti často bojí udělat chybu. Místo aktivního mluvení tak vzniká mentální blok,“ upozorňuje v pořadu FLOW.
Po čtyřicítce je problém
Podle dat Education First se jazyková úroveň Čechů zlepšuje jen pozvolna v řádu jednotek pozic. Významné rozdíly nepanují mezi muži a ženami, ale projevují se s věkem – po čtyřicítce znalost angličtiny znatelně klesá.
Na dnešním pracovním trhu se přitom pokročilá angličtina u mnoha pozic považuje za naprostou samozřejmost a personalisté zkoumají spíše znalost dalších jazyků. Absolvování zahraničního jazykového pobytu však uchazečům přináší zásadní konkurenční výhodu. Prokazuje totiž nejen jazykové schopnosti, ale i samostatnost a adaptabilitu.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Proč Česko v posledním indexu skončilo až na 23. místě, zatímco Slovensko v první desítce
🟠 Proč se úroveň angličtiny podle dat výrazně propadá u lidí nad čtyřicet let
🟠 V čem jsou Češi dobří a proč jim právě mluvení dělá největší problém
🟠 Co si personalisté odvodí z toho, že máte za sebou pobyt v zahraničí
🟠 Kolik reálně stojí dvoutýdenní kurz na Maltě a na čem cena závisí
🟠 Proč podle ní umělá inteligence živou angličtinu nenahradí
„Když personalisté vidí v životopise zahraniční zkušenost, vědí, že kandidát dokáže fungovat v novém prostředí, pracovat s lidmi z odlišných kultur a poradit si v krizových situacích. To jsou soft skills, které dnes firmy extrémně vyhledávají,“ zdůrazňuje Vejvodová. Jazykové pobyty přitom už nejsou doménou pouze teenagerů – roste zájem i ze strany profesionálů a lidí ve věkové kategorii 50+, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní.
Dva týdny bez češtiny přinesou průlom
Mezi nejoblíbenější destinace pro jazykové kurzy patří dlouhodobě Malta a Velká Británie. Dvoutýdenní pobyt vyjde v průměru na 50 až 55 tisíc korun. Během krátké doby sice nelze projít kompletní jazykovou úroveň, ale podle Vejvodové dochází ke klíčovému posunu – odbourání strachu z mluvení.
„Studenti jsou v mezinárodním prostředí vystaveni jazyku 24 hodin denně a nemají na výběr. Rychle zjistí, že ani ostatní nemají perfektní angličtinu a zápasí s přízvukem. Ten pocit, že jsou na jedné lodi, jim pomůže odhodit ostych a aktivovat znalosti, které do té doby měli jen pasivně uložené,“ uvádí. Trendem se stává i využívání umělé inteligence a konverzačních robotů pro trénink. Reálný fyzický kontakt a emoce v komunikaci ale AI podle Vejvodové nenahradí.
Partnerem obsahu je Education First.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:17) 23. místo pro Česko, Slováci v první desítce
(01:32) Může za to dabing?
(02:08) Proč angličtina klesá po čtyřicítce
(03:39) Co na angličtinu a zahraniční pobyty slyší personalisté
(07:37) Co udělají tři týdny v zahraničí s vaší angličtinou
(11:20) Kolik stojí dva týdny na Maltě
(14:39) Obavy rodičů, bezpečnost a vhodný věk
(17:59) Proč české školství jazyk nenaučí používat
(20:35) Nahradí živou angličtinu umělá inteligence?