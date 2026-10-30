Konec ruského paliva v Temelíně. První blok přechází na soubory od amerického Westinghousu
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- Jaderná elektrárna Temelín zahájila přechod z ruského paliva TVEL na americké palivo Westinghouse, jehož první soubory zaváží do reaktoru během nynější odstávky prvního bloku.
Zavedení nového paliva umožnilo povolení od SÚJB po osmi letech testování a elektrárna díky němu zároveň přechází na prodloužený osmnáctiměsíční palivový cyklus.
Krok představuje klíčový milník pro energetickou bezpečnost Česka a diverzifikaci dodávek, přičemž další dodávky pro Temelín zajistí francouzský Framatome a přechod chystají i Dukovany.
Jaderná elektrárna Temelín přechází na jaderné palivo od americké společnosti Westinghouse. První palivové soubory odborníci otestovali a umístí je do reaktoru při současné odstávce prvního bloku. Temelín při tom také dokončí přechod na prodloužený osmnáctiměsíční palivový cyklus. Novinářům to řekli zástupci společnosti ČEZ. V létě ČEZ získal po osmi letech analýz a zkoušek povolení k použití nového paliva od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Dosud elektrárna využívá palivo od ruského výrobce TVEL. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Kromě společnosti Westinghouse, která už dodala i první soubory pro Dukovany, má ČEZ pro Temelín uzavřenou smlouvu také s francouzskou společností Framatome.
„Jde o víc než jen technickou změnu. Naše vláda bude stavět nové jaderné zdroje v Dukovanech a v Temelíně vznikne první český modulární reaktor. Zároveň podporujeme prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren až na 80 let a na to budeme potřebovat spoustu paliva. Zvýšení počtu dodavatelů paliva je zároveň důkazem, že Česká republika systematicky posiluje svou energetickou bezpečnost,“ uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Na zvýšení počtu dodavatelů paliva začal ČEZ s cílem větší nezávislosti na jednom dodavateli pracovat na konci minulého desetiletí. Výběrové řízení na nové dodavatele pro Temelín vyhlásil ČEZ v roce 2018 a poté uzavřel nové smlouvy se společnostmi Westinghouse a Framatome. Loni dorazily do Temelína první palivové soubory od dodavatele Westinghouse z výrobního závodu ve švédském Vasteras, které pak absolvovaly kontroly a testy. Dukovany mají následovat po dokončení všech zkoušek a celého licenčního procesu.
„Jsme si vědomi toho, jak důležitý je pro Českou republiku provoz obou našich jaderných elektráren. Držíme strategické zásoby paliva pro všechny naše bloky a s opravdu výrazným předstihem jsme začali pracovat právě na tom, abychom nebyli odkázáni na jediného dodavatele. Teď můžeme představit konkrétní výsledky,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.
Méně odstávek do budoucna
Rozhodnutí o možnosti zavézt nový typ paliva do reaktoru vydal SÚJB letos v srpnu. Předcházelo tomu osm let analýz a zkoušek včetně testování zkušebních souborů v letech 2019 až 2022 přímo v reaktoru Temelína. Nové palivo je zároveň přizpůsobené na delší palivové cykly. „Znamenají méně odstávek, tedy zvyšování bezpečnosti díky menšímu namáhání zařízení a samozřejmě i vyšší průměrnou výrobu bezemisní elektřiny,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Jaderné elektrárny společnosti ČEZ v uplynulých letech postupně přechází na prodloužené palivové cykly. V Dukovanech je od roku 2024 šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá 15 měsíců a následuje měsíční odstávka. U Temelína je cyklus 16 měsíců provozu a dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok na delší palivové kampaně přejde s koncem odstávky na konci listopadu.
Jaderná elektrárna Temelín také chystá výměnu odbočkových transformátorů, které zajišťují elektřinu pro potřeby elektrárny. Nová zařízení jsou ve výrobě a současné transformátory nahradí v následujících dvou letech. Investice za stovky milionů korun zajistí vyšší spolehlivost napájení technologických celků a je dalším z kroků pro dlouhodobý provoz elektrárny, informoval novináře mluvčí elektrárny Marek Sviták. Provoz Temelína se má prodloužit na 80 let do roku 2080 a 2082.