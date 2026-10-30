Zásadní zpráva, ale cenu i termíny máme pojištěné sankcemi, mírní Beneš krach korejských jednání o Dukovanech
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- Jihokorejská KHNP ukončila bez dohody jednání o stavebních pracích na nových blocích v Dukovanech s konsorciem firem Daewoo a Doosan kvůli neshodám na klíčových podmínkách.
Šéf ČEZ Daniel Beneš označil situaci za zásadní zprávu, harmonogram projektu podle něj zatím ohrožen není a může jít o formu cenového vyjednávání.
Pro českou stranu zůstává klíčové, že podepsaný kontrakt s KHNP obsahuje pevnou cenu, pevný časový plán i sankce za jejich nedodržení.
Kontrakt s korejskou firmou KHNP má pevnou cenu a harmonogram, za nedodržení hrozí sankce. Novinářům to dnes řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Reagoval tak na čtvrteční informaci, že KHNP ukončila bez dohody jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám, nyní firma zváží další kroky.
„Rozhodně se to nemůže zlehčovat. Je to zásadní zpráva. Pokud je to tedy konec, možná to je jen cenové vyjednávání přes média v Koreji, to neumím ještě říct,“ uvedl Beneš. Dodal, že zpráva je zatím čerstvá a podle jeho informací harmonogram prací není ohrožený. „Pro českou stranu je to tak, že si musíme hlídat, že bude naplněn kontrakt, který má pevnou cenu, pevný harmonogram a má sankce za nedodržení,“ řekl Beneš.
Stavba nových jaderných bloků v Dukovanech by měla být největší českou zakázkou. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.
Od uzavření smlouvy o výstavbě dukovanských bloků v minulém roce KHNP zatím podepsala například smlouvu na projektové a inženýrské práce se společností Kepco Engineering & Construction, dále smlouvu na dodávku jaderného parního systému s Doosan Enerbility a smlouvu na dodávku turbogenerátoru se stejnou společností.
Kromě toho podle KHNP pokračují jednání o smlouvě na dodávky jaderného paliva s Kepco Nuclear Fuel a o smlouvě na uvedení elektrárny do provozu a její údržbu s Kepco KPS. Uzavření obou smluv se předpokládá v příštím roce.