Křetínského spalovna odpadů vyjde na 6,6 miliardy, většinu má pokrýt dotace
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- Spalovna vyroste v areálu elektrárny u Opatovic nad Labem.
- Ročně spálí 150 tisíc tun odpadu, které přemění na teplo pro blízké obce.
- Elektrárna patří do skupiny EPH Daniela Křetínského.
Společnost Elektrárny Opatovice podepsala smlouvu na stavbu spalovny odpadu v katastru obce Čeperka na Pardubicku. Stavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) zajistí sdružení SESMETIC – ZEVO Opatovice, tvořené společnostmi Slovenské energetické strojárne, I&C Energo a Metrostav CZ. Hodnota kontraktu je téměř 6,6 miliardy korun. Obci Čeperka záměr dlouhodobě vadí.
Spalovna by měla zpracovávat 150 tisíc tun odpadu ročně. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování. V záměru se počítá kromě produkce tepla i s výrobou elektrické energie.
„Dodavatel zajistí projekt, dodávku technologií i samotnou výstavbu a uvede zařízení do provozu,“ řekla mluvčí společnosti Hana Počtová. Práce by měly začít příští rok v únoru, předběžné převzetí zařízení se očekává v březnu 2030. Na projekt získala společnost Elektrárny Opatovice příslib dotace čtyř miliard korun z Modernizačního fondu. Stejné sdružení buduje i ZEVO v Komořanech u Mostu.
Spalovna vznikne u obce Čeperka, která proti záměru dlouhodobě vystupuje. Obyvatelé obce záměr odmítli v referendu. Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky. Projekt počítá s využitím moderních technologií a víceúrovňovým systémem čištění spalin.
Elektrárna Opatovice chce do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn a spalování komunálního odpadu. Dekarbonizace bude mít několik etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou odstavovat. Elektrárna chce na konci příštího roku převzít první ze tří plánovaných paroplynových bloků. Z modernizačního fondu elektrárna získala na plynofikaci asi 3,5 miliardy korun.
Opatovická elektrárna byla dokončena v roce 1960. Vlastníkem je prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Má sesterskou firmu EOP Distribuce. Obě společnosti vznikly na začátku roku 2022 rozdělením původní firmy Elektrárny Opatovice. Prostřednictvím soustavy o délce přibližně 320 kilometrů zásobují teplem více než 63 tisíc domácností a stovky dalších odběratelů v aglomeraci Hradec Králové – Pardubice – Chrudim.
Daniel Křetínský je spoluvlastníkem Czech News Center, vydavatele e15.