Ropa prudce zlevňuje. Brent po volbách v USA spadl pod 100 dolarů za barel
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- Ceny ropy prudce padají o více než sedm až osm procent a severomořský Brent se poprvé za měsíc propadl hluboko pod hranici 100 dolarů za barel.
Trhy reagují na vítězství demokratů v amerických kongresových volbách a prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že USA bezprostředně neplánují útok na Írán.
Investoři sázejí na to, že nová kontrola nad Kongresem omezí vojenské výdaje na Blízkém východě, usnadní cestu k míru a uvolní zablokovaný export suroviny.
Ceny ropy se dnes prudce snižují, severomořská ropa Brent tak poprvé za čtyři týdny sestoupila pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. Investoři nyní posuzují, jaký vliv bude mít vítězství demokratů v amerických kongresových volbách na další postup Washingtonu ve válce s Íránem.
Kolem 18:00 SEČ vykazovala ropa Brent více než osmiprocentní pokles, dostala se tak až pod 95 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela přes sedm procent a sestoupila pod 90 dolarů za barel.
Republikánská strana amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterních volbách ztratila kontrolu nad Kongresem. Trump v úterý v rozhovoru s listem Financial Times prohlásil, že Spojené státy v nejbližší době neplánují Írán napadnout.
„Větší vývoz ropy z Blízkého východu společně s prohlášením prezidenta Trumpa, že nemá žádné bezprostřední plány na útok proti Íránu, prozatím tlačí ceny ropy dolů. Demokratická kontrola nad Kongresem by rovněž mohla omezit vojenské výdaje USA na Blízkém východě a zvýšit pravděpodobnost mírové dohody,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Dennis Kissler ze společnosti BOK Financial.
Konflikt na Blízkém východě na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Válka ochromila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým do té doby procházela asi pětina světových dodávek ropy.