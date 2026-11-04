Rohlík zvažuje IPO v Praze. Pražská burza by mohla být jediným trhem, řekl Čupr
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- Internetový supermarket Rohlík zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na pražské burze, která by se podle zakladatele Tomáše Čupra mohla stát jediným trhem pro vstup firmy na burzu.
Vstup na burzu by se mohl uskutečnit již v příštím roce, přičemž Čupr sází na silný kapitál a vysokou poptávku ze strany domácích drobných i institucionálních investorů.
Pro pražskou burzu, která dlouhodobě postrádá velké technologické emise, by šlo o přelomovou událost, jež může k domácímu parketu přilákat i další české firmy.
Český internetový supermarket Rohlík zvažuje, že uskuteční primární veřejnou nabídku svých akcií (IPO) na pražské burze. Uvedl to podle agentury Bloomberg zakladatel a ředitel podniku Tomáš Čupr. Dodal, že pražská burza by se mohla stát jediným trhem, na kterém firma své akcie nabídne. Dříve se hovořilo rovněž o Frankfurtu, Amsterodamu či Londýně, píše Bloomberg.
Primární veřejná nabídka akcií společnosti Rohlík by se podle agentury mohla konat již v příštím roce. Praha byla dříve zvažována pouze jako součást případné duální nabídky akcií, která by se uskutečnila i na jedné ze zahraničních burz. Nyní je však podle Čupra možné, že Praha bude pro IPO jediným trhem, napsala agentura Bloomberg.
Šéf Rohlíku v souvislosti s možným vstupem na pražskou burzu poukázal na místní poptávku ze strany drobných i institucionálních investorů disponujících dostatečným kapitálem.
Nejvýznamnější česká technologická společnost?
„Pražská burza má šanci získat jednu z nejvýznamnějších českých technologických společností,“ uvedl analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Ještě letos v létě přitom Čupr hovořil o vstupu na některou ze zahraničních burz. Obrat v jeho úvahách představuje vysoce příznivou zprávu pro český kapitálový trh, který dlouhodobě trpí nedostatkem nových velkých emisí a omezeným zastoupením dynamických technologických firem,“ dodal.
Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Kromě České republiky působí rovněž v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.
Kovanda upozornil, že o primární veřejné nabídce akcií společnosti Rohlík se diskutuje již řadu let. Nynější možnost samostatného pražského IPO podle něj představuje významný posun. „Česká burza by se totiž přímo podílela na získávání kapitálu pro evropsky působící technologickou skupinu. Takový krok by mohl povzbudit další domácí firmy a podniky, aby při hledání investorů automaticky neupřednostňovaly Londýn, Frankfurt či Amsterdam,“ uvedl.