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Witkowitz po letech znovu nakupuje. Cesta k zakázkám v Dukovanech vede přes malou plzeňskou firmu

Příprava elektrárny Dukovany II

Příprava elektrárny Dukovany II Zdroj: profimedia

Ondřej Souček
Ondřej Souček
Diskuze (2)
  • Strojírenská skupina Witkowitz si klestí cestu k dukovanským zakázkám. 
  • Kupuje 39procentní podíl v plzeňské inženýrské společnosti Rizzo Associates Czech. 
  • Firma disponuje klíčovým certifikátem pro jaderný průmysl. 

Společnost Witkowitz Jiřiny Ulčákové investičně vstoupila do plzeňské firmy Rizzo Associates Czech (Rizzo), která je mezinárodní inženýrskou a konzultační společností s dlouholetou praxí v jaderném průmyslu. Ve společnosti, kterou dosud plně kontroloval holding Mifre, získala 39 procent akcií. Investice má zvýšit její šance na získání zakázek v dukovanském tendru a obecně posílit její schopnosti v jaderné energetice. 

Rizzo se zaměřuje na bezpečnost rizikových zařízení, staveb a infrastruktury. Pomáhá ji zajišťovat už při jejich návrhu, během provozu i při vyřazování z provozu. Jejími klienty jsou například výrobci, projektanti nebo provozovatelé zařízení, pro které připravuje technickou dokumentaci, bezpečnostní příručky a další podklady. 

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