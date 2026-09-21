Witkowitz po letech znovu nakupuje. Cesta k zakázkám v Dukovanech vede přes malou plzeňskou firmu
- Strojírenská skupina Witkowitz si klestí cestu k dukovanským zakázkám.
- Kupuje 39procentní podíl v plzeňské inženýrské společnosti Rizzo Associates Czech.
- Firma disponuje klíčovým certifikátem pro jaderný průmysl.
Společnost Witkowitz Jiřiny Ulčákové investičně vstoupila do plzeňské firmy Rizzo Associates Czech (Rizzo), která je mezinárodní inženýrskou a konzultační společností s dlouholetou praxí v jaderném průmyslu. Ve společnosti, kterou dosud plně kontroloval holding Mifre, získala 39 procent akcií. Investice má zvýšit její šance na získání zakázek v dukovanském tendru a obecně posílit její schopnosti v jaderné energetice.
Rizzo se zaměřuje na bezpečnost rizikových zařízení, staveb a infrastruktury. Pomáhá ji zajišťovat už při jejich návrhu, během provozu i při vyřazování z provozu. Jejími klienty jsou například výrobci, projektanti nebo provozovatelé zařízení, pro které připravuje technickou dokumentaci, bezpečnostní příručky a další podklady.
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