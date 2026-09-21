Klaus Zellmer míří do čela Volva, Škodu dočasně povede šéf financí Peters
- Automobilku Škoda Auto dočasně povede Holger Peters, dosavadní člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti.
- Dosavadní předseda představenstva Klaus Zellmer, který stál v čele mladoboleslavské automobilky od července 2022, se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars.
- Peters společně s ostatními členy vedení zajistí plynulý rozvoj společnosti až do jmenování nového předsedy představenstva.
Automobilku Škoda Auto po Klausi Zellmerovi do jmenování nového předsedy představenstva povede Holger Peters, který dosud odpovídal za finance, IT a právní záležitosti, informovala mluvčí Škody Auto Ivana Povolná. Peters je členem představenstva Škody Auto od června 2023. Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem automobilky Volvo.
„Do jmenování nového předsedy představenstva bude společnost řídit Holger Peters, člen představenstva odpovědný za oblast Finance, IT a právní záležitosti. Společně s ostatními členy nejvyššího vedení zajistí pokračování strategického i operativního rozvoje společnosti Škoda Auto,“ uvedla automobilka.
Zellmer stojí v čele Škody Auto od července 2022. Automobilka Volvo Cars v neděli informovala, že se Zellmer stane jejím generálním ředitelem a funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Většinovým vlastníkem Volvo Cars je čínská skupina Geely.
Škoda Auto dnes neuvedla, k jakému datu Zellmer ve funkci předsedy představenstva skončí ani kdy by měl být jmenován jeho nástupce. Zellmer podle automobilky o svém rozhodnutí odejít informoval dozorčí radu.
Zellmer byl ve vedení velmi úspěšný
Za Zellmerova působení se Škoda podle tiskové zprávy posunula z desátého místa v evropském žebříčku registrací v roce 2022 na druhé místo v letošním prvním pololetí. Automobilka v posledních letech také rozšiřovala nabídku elektromobilů a své působení mimo Evropu, zejména v Indii a jihovýchodní Asii. „Za tímto úspěchem stojí především zaměstnanci Škoda Auto – jejich nadšení, odbornost a každodenní nasazení,“ uvedl Zellmer. Zaměstnancům poděkoval za důvěru a spolupráci.
Předseda dozorčí rady Škody Auto a šéf koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core Thomas Schäfer uvedl, že Zellmer v uplynulých letech významně přispěl k rozvoji automobilky. Jako jeden z posledních příkladů zmínil model Škoda Epiq, který je součástí koncernového projektu Electric Urban Car Family.
Volvo Cars ve čtvrtek představilo plán uvést do roku 2030 celkem 13 nových modelů. Cílem je podle agentury Reuters zdvojnásobit tržní podíl firmy v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a poklesem prodejů v Číně. Volvo Cars čelí také nutnosti oddělovat západní a čínské technologie, aby mohlo nadále prodávat vozy ve Spojených státech, uvedl Reuters.
Zellmerův odchod je další změnou ve vedení mladoboleslavské automobilky. Škoda Auto začátkem září oznámila, že člen představenstva odpovědný za prodej a marketing Martin Jahn od 1. října přejde do představenstva značky Volkswagen, kde bude mít na starosti prodej, marketing a poprodejní služby. Ve vedení Škody jej nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.