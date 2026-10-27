JRD se pouští do svého prvního projektu na investici. Vyroste jen kousek od železničního mostu
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- Developerská společnost JRD chce na Smíchově stavět projekt zaměřený zejména na investici.
- V novém projektu tak budou převažovat malé byty.
- JRD doplnil další hráče, kteří už na Smíchově stavějí.
Někdejší industriální čtvrť na břehu Vltavy začala být v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí atraktivní lokalitou pro nové kancelářské budovy. Smíchovu vtiskl podobu Jean Nouvel spolu se začínajícím studiem A8000 a jejich budova Zlatý Anděl, později také nový obchodní dům a kancelářské komplexy především kolem Radlické třídy. Měnit se to začalo především s výstavbou na obřím brownfieldu, kam Sekyra Group umístila převážně byty. Vývoj projektu v režii JRD jako by obsáhl tento vývoj. Původně tu developer plánoval svoji první administrativní budovu, a v ní dokonce i svoje sídlo, nakonec je z toho bydlení. Zamířené je na investory.
Pozemek na pražském Smíchově, na němž plánuje JRD stavět, se nachází hned naproti připravované čtvrti Smíchov City. V zádech má navíc železniční most. Jde tedy o roh ulic Nádražní a U Železničního mostu. V osmipodlažním domě vznikne celkem 166 bytů a k tomu pět komerčních prostor. Projekt má název Viadukt Smíchov.
Nabídka přitom převažuje ve prospěch menších dispozic. Byty 1+kk začínající na 26 metrech čtverečních tvoří více než polovinu nabídky. Cena startuje na 6,9 milionu korun. „Byt v atraktivní lokalitě je pro řadu lidí způsob, jak dlouhodobě uložit úspory. Viadukt jsme navrhli především tak, aby dával smysl majitelům, kteří byt pronajímají, i nájemníkům, kteří v něm chtějí kvalitně a úsporně bydlet,“ říká k tomu výkonný ředitel JRD Jan Sadil.
Namísto první kancelářské budovy se tak developer vydal cestou prvního investičně orientovaného projektu. Podle investora tomu nahrává poloha, v místě je přítomné metro B, tramvaj, stejně jako vlaky a autobusy. Malé byty mají navíc nižší vstupní cenu a v centru metropole patří k těm, které se pronajímají nejsnáze. JRD nabídne kupujícím, kteří budou byt dále pronajímat, výpočet výnosu, financování, vybavení na míru i zajištění nájemníka a dlouhodobou správu.
Nejmenší byty doplní dispozice 2+kk a 3+kk, v přízemí domu se pak budou nacházet také lofty. Největší jednotka bude mít 78 metrů čtverečních. Zároveň se počítá také se společnými prostory, k nimž bude patřit terasa, kolárna či parkovací stání. Za návrhem budovy stojí ateliér Podlipný Sladký architekti.
Proměna funkce domu vyšla ze strategického rozhodnutí firmy, že se i nadále bude zaměřovat primárně na byty, roli ale sehrál i vývoj trhu, kdy začal být po bytech hlad. JRD se tak nakonec rozhodla projekt přepracovat primárně na bydlení.
Docela nový Smíchov
I v novém projektu bude přitom JRD dbát na udržitelnost a nejnovější technologie. Dům by měl být v pasivním standardu, tedy s velmi nízkou spotřebou energie. K tomu dopomůže zateplení, izolační trojskla v oknech, topení a chlazení zabudované ve stropech, tepelné čerpadlo na bázi země–voda a fotovoltaika, která vyrobí elektřinu pro společné prostory.
JRD chce na Smíchově začít stavět už příští rok v létě, hotovo by mohlo být na konci roku 2029. O rok později by měl být dokončený také Terminál Smíchov, o další dva roky také už zmiňované Smíchov City zahrnující kromě bytů například také Centrálu České spořitelny. Na Smíchově ale aktuálně stavějí všichni velcí hráči. Do segmentu menších bytů se vrhá i Penta, a to v blízkosti Ženských domovů, u řeky chystá Sebre projekt Šemíkův břeh, o kus dál dokončuje Trigema projekt Lihovar, staví se Side Smíchov Living od UDI Group a další byty vznikají i pod hlavičkou J&T v projektu Archa Smíchov. Ve čtvrti páté městské části nakonec staví i samotné hlavní město, které tu chystá nájemní bydlení v Botanice.