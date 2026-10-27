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JRD se pouští do svého prvního projektu na investici. Vyroste jen kousek od železničního mostu

JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín

JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín Zdroj: JRD

JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
Projekt JRD Viadukt Smíchov
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
JRD postaví na Smíchově Viadukt Karlín
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Eliška Nová
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  • Developerská společnost JRD chce na Smíchově stavět projekt zaměřený zejména na investici. 
  • V novém projektu tak budou převažovat malé byty. 
  • JRD doplnil další hráče, kteří už na Smíchově stavějí. 

Někdejší industriální čtvrť na břehu Vltavy začala být v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí atraktivní lokalitou pro nové kancelářské budovy. Smíchovu vtiskl podobu Jean Nouvel spolu se začínajícím studiem A8000 a jejich budova Zlatý Anděl, později také nový obchodní dům a kancelářské komplexy především kolem Radlické třídy. Měnit se to začalo především s výstavbou na obřím brownfieldu, kam Sekyra Group umístila převážně byty. Vývoj projektu v režii JRD jako by obsáhl tento vývoj. Původně tu developer plánoval svoji první administrativní budovu, a v ní dokonce i svoje sídlo, nakonec je z toho bydlení. Zamířené je na investory.

Pozemek na pražském Smíchově, na němž plánuje JRD stavět, se nachází hned naproti připravované čtvrti Smíchov City. V zádech má navíc železniční most. Jde tedy o roh ulic Nádražní a U Železničního mostu. V osmipodlažním domě vznikne celkem 166 bytů a k tomu pět komerčních prostor. Projekt má název Viadukt Smíchov.

Nabídka přitom převažuje ve prospěch menších dispozic. Byty 1+kk začínající na 26 metrech čtverečních tvoří více než polovinu nabídky. Cena startuje na 6,9 milionu korun. „Byt v atraktivní lokalitě je pro řadu lidí způsob, jak dlouhodobě uložit úspory. Viadukt jsme navrhli především tak, aby dával smysl majitelům, kteří byt pronajímají, i nájemníkům, kteří v něm chtějí kvalitně a úsporně bydlet,“ říká k tomu výkonný ředitel JRD Jan Sadil.

Namísto první kancelářské budovy se tak developer vydal cestou prvního investičně orientovaného projektu. Podle investora tomu nahrává poloha, v místě je přítomné metro B, tramvaj, stejně jako vlaky a autobusy. Malé byty mají navíc nižší vstupní cenu a v centru metropole patří k těm, které se pronajímají nejsnáze. JRD nabídne kupujícím, kteří budou byt dále pronajímat, výpočet výnosu, financování, vybavení na míru i zajištění nájemníka a dlouhodobou správu.

Nejmenší byty doplní dispozice 2+kk a 3+kk, v přízemí domu se pak budou nacházet také lofty. Největší jednotka bude mít 78 metrů čtverečních. Zároveň se počítá také se společnými prostory, k nimž bude patřit terasa, kolárna či parkovací stání. Za návrhem budovy stojí ateliér Podlipný Sladký architekti.

Proměna funkce domu vyšla ze strategického rozhodnutí firmy, že se i nadále bude zaměřovat primárně na byty, roli ale sehrál i vývoj trhu, kdy začal být po bytech hlad. JRD se tak nakonec rozhodla projekt přepracovat primárně na bydlení. 

Docela nový Smíchov

I v novém projektu bude přitom JRD dbát na udržitelnost a nejnovější technologie. Dům by měl být v pasivním standardu, tedy s velmi nízkou spotřebou energie. K tomu dopomůže zateplení, izolační trojskla v oknech, topení a chlazení zabudované ve stropech, tepelné čerpadlo na bázi země–voda a fotovoltaika, která vyrobí elektřinu pro společné prostory.

JRD chce na Smíchově začít stavět už příští rok v létě, hotovo by mohlo být na konci roku 2029. O rok později by měl být dokončený také Terminál Smíchov, o další dva roky také už zmiňované Smíchov City zahrnující kromě bytů například také Centrálu České spořitelny. Na Smíchově ale aktuálně stavějí všichni velcí hráči. Do segmentu menších bytů se vrhá i Penta, a to v blízkosti Ženských domovů, u řeky chystá Sebre projekt Šemíkův břeh, o kus dál dokončuje Trigema projekt Lihovar, staví se Side Smíchov Living od UDI Group a další byty vznikají i pod hlavičkou J&T v projektu Archa Smíchov. Ve čtvrti páté městské části nakonec staví i samotné hlavní město, které tu chystá nájemní bydlení v Botanice.

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