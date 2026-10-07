Evropská expanze. Natland investuje do realit v Lucembursku, plánuje i další země
- Natland investuje do rezidenčního developerského projektu v Lucembursku.
Je to poprvé, co skupina v oblasti realit vstoupila na západní trh, dosud byla aktivní hlavně v Česku a na Slovensku.
Natland zvažuje desítku dalších příležitostí po Evropě.
Investiční skupina Natland podnikatele Tomáše Rašky se rozhodla investovat do menšího rezidenčního projektu v lucemburském městečku Mamer. Ve spolupráci s partnerem IVC Arbol RE vložila do developerského projektu několik desítek milionů korun. Hodnota komorního rezidenčního komplexu o 20 bytech má být v řádu stovek milionů korun a postaven by měl být za dva roky.
„Jde o další krok v evoluci Natlandu, o náš premiérový nemovitostně-investorský vstup směrem na západ. Dosud jsme byli aktivní především na domácím trhu a na Slovensku, ale příležitosti v zahraničí sledujeme dlouhodobě a oportunisticky,“ řekl Tomáš Balvín, který je v Natlandu odpovědný za nemovitostní investice. Podle něj je na nových trzích důležitá spolupráce s lokálními partnery, kteří trh detailně znají, v tomto případě s Arbol Capital a Ilavska Vuillermoz Capital. Mamer je podle investora žádanou lokalitou mezi kupujícími zejména kvůli své blízkosti k hlavnímu městu Lucemburku.
Skupina, která byla dosud aktivní hlavně na českém trhu a posiluje nyní na Slovensku, se chystá vstoupit i na další evropské trhy. A nechce zůstat jen u realit. „Vidíme další zajímavé projekty napříč Evropou a nejde pouze o oblast developmentu či výnosových nemovitostí. Stejně tak jsme otevřeni další spolupráci a partnerství v investicích, které nabízejí zajímavé zhodnocení, například případy s transformačním potenciálem,“ dodal Balvín. Natland nyní podle něj zvažuje více než deset dalších příležitostí od Srbska po Polsko či Nizozemsko.
Sázka na byty
Nedostatek bydlení zejména ve velkých městech a tím se zvyšující poptávka po bytech se v poslední době odráží i na investiční strategii Natlandu. Letos například skupina koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze za vyšší stovky milionů korun. Má zde vyrůst pět domů se stovkami bytů. „Projekt pro nás představuje jednu z významnějších investic v Praze. Navazujeme na práci předchozího vlastníka a chceme ho dál rozvíjet ve spolupráci s městskou částí tak, aby zde vznikla plnohodnotná čtvrť,“ uvedl Balvín. Kromě toho skupina koupila také objekt v pražské Hostivaři, který chce přestavět na zhruba 50 bytů. Celkem má Natland v různých fázích přípravy až 3000 bytů.
Skupina kromě toho investovala s partnery z WOOD & Company třeba i do bratislavského obchodního centra VIVO! a administrativních budov myHive. Stala se také majitelem kancelářské budovy Bajkalská Office Centre v Bratislavě a přilehlých pozemků. Tržní hodnota nemovitostního portfolia Natlandu nyní přesahuje 3,6 miliardy korun.
Natland, který založil Raška v roce 2002, se zaměřuje na private equity investice, real estate, finanční služby a restrukturalizace firem. Skupina působí primárně ve střední Evropě a pracuje s vlastním kapitálem i prostředky kvalifikovaných investorů. V realitách kombinuje roli developera a dlouhodobého investora.