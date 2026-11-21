Photon Energy prodala tajemnému kupci už druhou firmu v insolvenci. Výplatu úroků odkládá počtvrté
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Solární skupina Photon Energy už počtvrté v řadě odložila výplatu čtvrtletního úroku ze zelených dluhopisů.
Na úrocích tak bude dlužit 125 milionů korun.
Ze čtvrtletní zprávy rovněž vyplynulo, že se skupina zbavila už druhé zkrachovalé dcery.
Zadlužená solární skupina z pražské burzy ve třetím čtvrtletí zlepšila finanční výsledky, přesto držitelům dluhopisů musela znovu odložit výplatu úroků. Dostat měli 1,28 milionu eur. Firma ale ve čtvrtek večer oznámila, že platbu odloží stejně jako v únoru, květnu a srpnu. Na úrocích tak bude dlužit 5,1 milionu eur, zhruba 125 milionů korun. Jistinu necelých 79 milionů eur má podle emisních podmínek splatit v listopadu 2027.
Opět švýcarský fantom
Dalším varovným signálem pro věřitele je už druhý prodej dceřiné společnosti, která skončila v insolvenci. Na konci října psala e15 na základě svých zdrojů o možném prodeji polské společnosti Photon Energy Trading PL. Šéf a největší akcionář solární skupiny Georg Hotar tehdy na dotazy týkající se divestice neodpověděl. Z nyní zveřejněné čtvrtletní zprávy však vyplývá, že k prodeji polské firmy došlo už na konci září, a to opět společnosti Awerem Holding, jejímž jediným vlastníkem je neznámý švýcarský podnikatel Serhat Akalan.
Ten už přes Awerem Holding ovládá i někdejší českou servisní firmu Photonu, dnes Awerem Services, u které Městský soud v Praze v říjnu rozhodl o úpadku. Firma s novým majitelem v řízení vykázala závazky za téměř 36 milionů korun, nicméně řádné seznamy svého majetku a dluhů zatím předložit nedokázala.
Jak už napsala e15 na konci července, změna vlastnické struktury během insolvenčního řízení není častá. V praxi dochází spíše ke změně statutárů. Například u zkrachovalé společnosti Invictus Mining došlo ke změně jednatele. Právní zástupce jednoho z věřitelů Robert Klenka tehdy tento krok kritizoval s tím, že takto významná změna „ohrožuje možnost zjistit skutečný stav majetku, pohledávek a závazků společnosti, jakož i schopnost věřitelů dosáhnout uspokojení svých pohledávek“. Průběh insolvence toto riziko zatím potvrzuje. Hotar se k transakci více nevyjádřil. Na zaslané dotazy opět neodpověděl.
Prodej polské společnosti nebyl jedinou novou divesticí. Solární skupina prodala také australskou Photon New Energy, která drží licenci na prodej elektřiny. Jméno kupce ve zprávě neuvedla. Podle tamního energetického regulátora se však firma přejmenovala na Cable Energy (Retail). Ve stejné budově v Sydney sídlí startup Cable Energy, který podnikům dodává elektřinu a instaluje baterie.
Dražší elektřina a nižší náklady
Vlastní elektrárny Photonu vyrobily ve třetím čtvrtletí meziročně o 14 procent více elektřiny. Za megawatthodinu skupina utržila v průměru 182 eur proti loňským 164 eurům. Ke snížení nákladů zároveň přispělo další snížení počtu zaměstnanců. Na konci září jich měl Photon 187, mezikvartálně o 21 méně a meziročně dokonce o 129.
Provozní zisk před odpisy (EBITDA) díky tomu stoupl o 44 procent na 6,5 milionu eur, a to přestože tržby skupiny klesly o pětinu na 19,1 milionu eur. Po ztrátě 2,7 milionu eur ve stejném období loni vykázala skupina čistý zisk 6,2 milionu eur. K výsledku však přispěl jednorázový zisk pěti milionů eur z prodeje elektráren a vyřazení několika australských a novozélandských firem z konsolidace. Zda se tím přiblížila splátka dluhopisových úroků, však není jasné. O osudu odložených úroků chce vedení rozhodnout podle výsledků prověrky poradenské firmy EY-Parthenon. Hotova má být do konce listopadu.
Potíže s placením se v Česku projevily už loni v říjnu, kdy podal na českou servisní firmu Photonu insolvenční návrh dodavatel Quartex Praha. Po dohodě ho vzal zpět a soud řízení zastavil. Červnový insolvenční návrh však společnost už neustála.
První odklad úroků vedení Photon Energy v únoru zdůvodnilo sporem s polským provozovatelem přenosové soustavy PSE. Ten požadoval vrácení 16,3 milionu zlotých kvůli údajnému porušení emisních limitů v roce 2024. Částku začal strhávat z plateb, které polská dcera dostávala za připravenost svých zákazníků omezit na výzvu odběr elektřiny. Varšavský soud v březnu odmítl srážky předběžně zastavit. O čtyři dny později na sebe firma sama podala insolvenční návrh.
Jak jsme sledovali vývoj finančních problémů společnosti Photon Energy
Solárníci z pražské burzy údajně nehradí faktury. Čelí insolvenčnímu návrhu
23. října 2025
Další pád dluhopisáře? Solární Photon Energy v Austrálii spadla do insolvence a v Česku nesplatila úrok
23. února 2026
Další pád v solární skupině Photon Energy. Do konkurzu míří polská dceřinka
31. března 2026
Zadlužení solárníci z pražské burzy propustili třetinu zaměstnanců. Přesto jim spadl zisk o čtyři pětiny
1. června 2026
Photon Energy nad propastí. Úsporná opatření nestačí, na stole je nová insolvence
19. června 2026
Burzovní solárník pod tlakem. Dluhy u více věřitelů kupí i další firmy z Photon Energy
- 17. července 2026
Photon Energy se očistila od zadlužené dceřiné firmy. Věřitelé netuší, co bude
- 27. července 2026
Finanční tlak na Photon Energy nepolevuje. Jedna z dceřinek čelí exekuci, další prodává české fotovoltaiky
- 24. září 2026
Photon Energy ji prodala během insolvenčního řízení. Teď padla a v majetku jí zůstala Tesla a miliony v mlze
- 28. října 2026