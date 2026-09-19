Parťák známého podcastera kupuje legendární vilu. Pohlreichův odrazový můstek promění v byty a otevře investorům
- Secesní Villu Voyta na pražské Lhotce čeká po letech bez využití zásadní proměna.
- Objekt spojený s počátky šéfkuchařské kariéry Zdeňka Pohlreicha kupuje realitní investor Martin Ladyr.
- Někdejší hotel a výrazná gastronomická adresa devadesátých let se má nově proměnit v rezidenční projekt.
Secesní Villa Voyta působí to ráno na Zdeňka Pohlreicha jako balzám na duši. Píše se rok 1996 a zatímco centrum metropole se topí v divokém chaosu vrcholících devadesátek, elegantní hotel vsazený do tiché pražské Lhotky působí jako zjevení. Tady se bude dobře pracovat. Budoucí celebrita, nyní ale zatím „jen“ kuchař beroucí kariérní schody po dvou, právě prožívá svůj velký životní mezník. Ve vile má poprvé zazářit v roli šéfa kuchyně. Na místě, kde Pohlreich pečlivě skládal své první šéfkuchařské dobroty na talíře devadesátkovým byznysmenům, můžete mít nově kuchyň třeba i vy. Projekt zároveň nabízí šanci drobným investorům.
Jak Ladyr a Žižka zbořili crowdfunding
Legendární vilu totiž čeká zcela zásadní proměna. Hotelový osud secesní krásky vystavěné v roce 1912 se naplnil už na počátku pandemie. Od té doby vila hledá svůj ztracený smysl. Ten nyní zkouší stavbě vrátit pražský realitní investor Martin Ladyr, který Villu Voyta kupuje a hodlá přestavět na bytový dům.
Ladyr vešel v širší známost v loňském roce, kdy půl na půl kupoval činžák v pražském Podolí se známým podcasterem Vojtou Žižkou. Stejně jako loni přitom využije i obdobný způsob financování. Část projektu za 70 milionů korun má totiž financovat prostřednictvím crowdfundingové platformy Fingood. Samotnou cenu vily žádná ze stran neprozradila.
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