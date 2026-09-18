Český miliardář rozšiřuje pekařské impérium. Za nákupy šel s fondem do Ostravy
- Miliardář Igor Fait skrze Jet Investment rozehrává kolem pečiva překvapivě velkou partii.
- Z nenápadné ostravské pekárny se stává důležitý dílek mnohem větší investiční skládačky.
Za značkou Náš Chléb se rýsuje ambiciózní plán, který zdaleka nekončí u Česka.
Co by mohla být zpráva o jedné pekárně z Ostravy, je ve skutečnosti nový dílek v investiční skládačce byznysu kolem miliardáře Igora Faita. Jsou to zhruba dva roky, co do Faitem ovládané skupiny Jet Investment nastoupil mladý stratég Marek Večeř a v rámci fondu Jet3 prosadil poměrně nečekanou věc – koupi kontrolního podílu ve skupině Náš Chléb. Z původně malé skupiny buduje rozsáhlou síť, která teď akvizicí ostravské pekárny PEKAŘI a spol. získává výrobní a distribuční základnu v Moravskoslezském kraji.
„PEKAŘI a spol. nás zaujali nejen svým výrobním zázemím, které nabízí kapacitu pro možnost dalšího růstu, ale také zkušeností s rozvojem řemeslného pekařského konceptu přímo v Ostravě. Pro nás je důležité na tuto zkušenost navázat a postupně začít obsluhovat kvalitním pečivem a potravinami celou Moravu,“ říká projektový ředitel Jet Investment Marek Večeř.
Pekárna v Moravskoslezském kraji zaměstnává 101 lidí. Společnost dosahuje ročních tržeb přibližně 160 milionů korun a vedle vlastní pekárny provozuje také několik prodejen v regionu. V Ostravě má dlouholetou tradici, která sahá až do roku 1960.
Co ovšem Večeřu k rozvoji sítě táhne, je především koncept a čísla. „Přišel jsem s alternativní definicí toho, co vlastně Náš Chléb je. Že to není pekárna, jejíž produkt je pečivo, ale že to je pekárna, jejíž produkt je její síť jako taková,“ popisuje rozhodnutí, které před dvěma lety předcházelo akvizici sítě, kterou do té doby stavěla investiční skupina Miton spolu s původním zakladatelem Ivanem Šnajdrem.
Expanze na Moravu původně severočeské lokální značky souvisí se širšími plány. Některé z nových prodejen sítě pravděpodobně vzniknou i těsně za hranicemi – v Polsku či v Německu, kam se dá zboží snadno dovézt. Marek Večeř také pracuje na franšízovém konceptu. Prodejen je nyní více než 140, ve výhledu jsou zhruba pět stovek.
Marek Večeř má za sebou studium pražské VŠE, kariéru ve Škodě Auto z oddělení pricingu či zkušenosti i ze společnosti Deloitte. Do náruče Igora Faita ho přivedla práce pro jeho skupinu v poradenské firmě PwC.
Pro Jet Investment jde ohledně konceptu Náš Chléb o výjimečnou investici. Private equity fondy skupiny Jet Investment investují téměř výhradně do středně velkých středoevropských průmyslových společností se silným růstovým potenciálem. Ve svém portfoliu spravují společnosti jako 2JCP, FIBERPREG, EDS GROUP a LIKOV, REGUTEC, ZKL Group nebo Toboga, které zaměstnávají přes 5 100 lidí.
Spolupodílníci Jet Investment jsou čtyři partneři – Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek, projekty a investice spravuje mezinárodní tým více než 40 expertů v České republice (Praha, Brno) a v Polsku (Varšava).