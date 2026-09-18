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Pohádkově roste Bruselem obávaná kryptoměna, Češi se k ní ale dostanou jen oklikou

Kryptoměny, alespoň některé, už zase píšou příběhy pohádkového zbohatnutí.

Kryptoměny, alespoň některé, už zase píšou příběhy pohádkového zbohatnutí. Zdroj: Grafika e15

Jan Vávra
František Zajíc
Jan Vávra , František Zajíc
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  • Krypto už zase píše divoké příběhy. Místy pohádkovější než AI.
  • Jedno z největších digitálních aktiv nabídlo pětadvacetinásobné zhodnocení za jeden rok.
  • Část důvodů k jeho růstu ale zadělává na problém u regulátorů, který ovlivňuje i český trh.

Ceny bitcoinu nebo etheru jsou v meziročním srovnání o desítky procent níže. Přesto mezi většími kryptoaktivy s tržní hodnotou ve stovkách miliard korun existují taková, která svým zhodnocením překonávají i letošní investiční hity v podobě akcií čipových firem. Růst těchto digitálních aktiv nezadusilo ani středeční zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu.

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