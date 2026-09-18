Pohádkově roste Bruselem obávaná kryptoměna, Češi se k ní ale dostanou jen oklikou
- Krypto už zase píše divoké příběhy. Místy pohádkovější než AI.
- Jedno z největších digitálních aktiv nabídlo pětadvacetinásobné zhodnocení za jeden rok.
- Část důvodů k jeho růstu ale zadělává na problém u regulátorů, který ovlivňuje i český trh.
Ceny bitcoinu nebo etheru jsou v meziročním srovnání o desítky procent níže. Přesto mezi většími kryptoaktivy s tržní hodnotou ve stovkách miliard korun existují taková, která svým zhodnocením překonávají i letošní investiční hity v podobě akcií čipových firem. Růst těchto digitálních aktiv nezadusilo ani středeční zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu.
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