Penta otevře Bubny ještě před výstavbou. Šéf realitní divize pro Česko popisuje, co tam vytvoří
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- Území mezi Holešovicemi a Letnou se má proměnit v novou čtvrť pro až 20 tisíc lidí.
- Developer chce lokalitu oživit sportem, kulturou a dočasnými provozy ještě dřív, než vyrostou první domy.
- Proč mají v Bubnech vedle bytů vzniknout kanceláře, školy i služby, vysvětluje šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek.
Penta Real Estate chce v příštích letech výrazněji proměnit několik klíčových míst Prahy. Vedle nově získaných Bubnů připravuje projekty u hlavního nádraží, na Budějovické, Kulaťáku či Florenci. Skupina má v Česku aktuálně deset projektů ve výstavbě a více než dvacet dalších v přípravě. „Měníme se v developera městských čtvrtí. Už nejsme developer, který dělá několik budov, ale komplexně přestavujeme centrum Prahy,“ říká v podcastu REcast šéf české Penta Real Estate Rudolf Vacek.
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Penta otevře Bubny ještě před výstavbou
Největším projektem mají být Bubny-Zátory mezi Holešovicemi a Letnou. Klíčové pozemky v lokalitě vlastní společnost HoldCo Bubny, v níž má Penta padesátiprocentní podíl. Dalších 35 procent drží investiční skupina Akipia, za níž stojí mimo jiné Michal Strnad, a patnáct procent zůstalo skupině J&T jako finančnímu partnerovi. Penta má rozvoj území vést. V nové čtvrti má postupně vzniknout kolem deseti tisíc bytů, kanceláře, školy, školky, zdravotnické i volnočasové zázemí.
Stavět by se v Bubnech mělo začít v roce 2029, do té doby bude nutné dokončit územní studii a plánovací smlouvu s Prahou. Vacek ale popisuje, že lokalita nemá zůstat prázdnou plochou až do zahájení hlavní výstavby. Penta pro ni připravuje koncept Urban Bubny Lab s dočasnými sportovišti, uměleckými expozicemi a pop-upy. Firma tak chce alespoň částečně prolomit dnešní bariéru mezi Holešovicemi, Letnou a Stromovkou dřív, než vznikne finální podoba čtvrti.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě:
🟡 Co má vzniknout v Bubnech: 10 tisíc bytů pro 20 tisíc lidí za 100 miliard korun
🟡 Proč hlavní nádraží neprošlo jako transformační plocha a co se děje teď
🟡 Jak chce Penta otevřít Bubny veřejnosti dřív, než vyroste první blok
🟡 Proč podle něj kanceláře neumírají, ale trh se rozděluje na dvě poloviny
🟡 Co se chystá na Budějovické a jaký osud čeká budovu České spořitelny
🟡 Proč je pro výškovou stavbu v Praze hranice sto metrů
🟡 Co odpovídá kritikům, podle kterých je Penta v Praze už všude
Hlavák čeká na změnu plánu
Výrazně se má proměnit také okolí hlavního nádraží, které podle Vacka dnes tvoří bariéru mezi Prahou 1, Vinohrady a Prahou 2. Penta očekává, že změna Metropolitního plánu pro toto území by mohla být připravená do dvou let. Na Budějovické nyní firma pořádá urbanisticko-architektonickou soutěž, jejíž vítěze chce vybrat do konce roku. Cílem je proměnit hlavně dopravní uzel v místo, kde lidé nebudou jen přestupovat, ale také trávit čas. Soutěž má zároveň odpovědět na otázku, do jaké výšky na místě stavět.
Rudolf Vacek
Rudolf Vacek vede Penta Real Estate pro Českou republiku. Firma má dnes v Česku 120 zaměstnanců, deset projektů ve výstavbě a víc než dvacet v přípravě — za poslední roky zdvojnásobila tým a ztrojnásobila objem práce. Do Prahy vstoupila akvizicí Florentina v roce 2010 a dnes připravuje přestavbu Bubnů, hlavního nádraží, Budějovické i Kulaťáku v Dejvicích. „Měníme se v developera městských čtvrtí,“ říká Vacek v rozhovoru.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:33) Co Penta čeká od nového vedení Prahy
(02:40) Hlavní nádraží: co nevyšlo v plánu
(06:11) Bubny: 10 tisíc bytů za 100 miliard
(08:21) Urban Bubny Lab: otevřít území dřív
(13:02) Kanceláře nekončí, trh se polarizuje
(19:50) Budějovická a budova spořitelny
(22:47) Výšková stavba? Sto metrů plus
(25:54) Kulaťák a Nová Lucerna
(28:52) Kritici: Penta je v Praze všude