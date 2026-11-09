Raiffeisenbank se přestěhuje k hlavnímu nádraží, do novostavby od Penty za tři miliardy
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- Kancelářská budova Churchill III doplní stávající dva objekty.
- Raiffeisenbank obsadí téměř celou budovu, 16 tisíc metrů čtverečních.
- Banka nyní sídlí na Pankráci, stěhovat by se měla v roce 2028.
Developerská společnost Penta Real Estate postaví společně s firmou Sudop poblíž pražského hlavního nádraží kancelářskou budovu za 2,9 miliardy korun. V projektu Churchill III o přibližně 18 tisících metrech čtverečních by po dokončení v roce 2028 měla sídlit Raiffeisenbank. Penta v lokalitě již postavila stavby Churchill I a II.
Budovu navrhlo studio Jakub Cigler Architekti. Kromě administrativní plochy tam také bude zhruba 2000 metrů čtverečních obchodních prostorů. V částech Churchill I a II v současnosti sídlí například společnosti Deloitte nebo Fortuna. Churchill III by měl na předchozí dvě etapy navázat a proměnu území završit. Nová budova bude vedle Seifertovy ulice směrem k železničnímu viaduktu. Současně by se podle Penty měly vylepšit také pěší a cyklistické cesty mezi hlavním nádražím, centrem Prahy a Žižkovem.
Podle ředitele Penta Real Estate Davida Musila Churchill I a II proměnily dříve obtížně přístupné území nad hlavním nádražím a nyní je jednou z často vyhledávaných kancelářských lokalit.
„Budovy Churchill I, II a vznikající Churchill III pro mě představují proměnu dosud problematického rozhraní města a železnice v živou, prostupnou a plnohodnotnou součást městského života. Prostorově dotvářejí kompozici náměstí Winstona Churchilla, které trpělo svojí neuzavřeností vůči železnici, a současně se díky těmto budovám podařilo toto krásné náměstí funkčně propojit s hlavním nádražím pomocí živých veřejných prostorů,“ dodal Jakub Cigler, vedoucí architekt studia Jakub Cigler Architekti.
Raiffeisenbank bude sídlit na 16 tisících metrech čtverečních, pronajme si tak téměř celou budovu. V současnosti sídlí na Pankráci. „Do Churchillu III se přestěhujeme v roce 2028. Jsme v samém centru jedné z evropských metropolí, kousek od vlaků, metra, tramvají i autobusů, a navíc v oblasti, která se bude v příštích letech dále proměňovat,“ řekl Igor Vida, ředitel Raiffeisenbank.
Penta v současnosti připravuje či již staví dalších přibližně 100 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch v několika projektech. Kromě Churchill III to je například projekt Vinohradská 8 na místě bývalého Transgasu či stavba Hybe v Hybernské ulici, jejichž dokončení je plánováno na rok 2028. V dalších letech chce společnost navázat kancelářskou výstavbou ve čtvrtém kvadrantu Vítězného náměstí v Dejvicích a v rámci proměny Florence.
Penta Investments byla založena v roce 1994. Působí ve více než 12 evropských zemích a zaměřuje se na maloobchod, zdravotnictví, development, finanční služby, výrobu a média. Penta Real Estate spravuje aktiva přesahující 2,1 miliardy eur (51 miliard Kč) a dokončila přibližně 50 developerských projektů.