Evropský plán na podporu startupů se drolí. Změny v EU.Inc mohou nahrát Česku
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- Evropský plán na podporu startupů dostává první vážné trhliny.
Zaměstnanecké akcie měly být zbraní proti USA, místo toho přicházejí limity.
Z evropského kompromisu může ale nečekaně těžit Česko.
Měl to být krok, který Evropu dostane na úroveň USA v podpoře mladých technologických firem. Jenže pod tlakem Rady EU se začal drolit a hrozí jeho další destrukce. Jde o novou právní formu firem zvanou EU.Inc pro startupy s cílem zjednodušit jejich založení či financování. Největší změna se po projednání Radou EU odehrála v oblasti zaměstnaneckých akcií.
Evropa má problém, s nímž si neví rady. Podle údajů samotné Evropské komise ze 147 startupů založených v Evropě, které mezi lety 2008 a 2021 dosáhly statusu jednorožce, tedy překročily valuací miliardu dolarů, jich téměř 30 procent přesunulo své hlavní sídlo do zahraničí – naprostá většina právě do USA. Důsledkem je pro kontinent odliv know-how i korporátních daní.
Komise se proto rozhodla zavést pro startupy jednoduchou, a hlavně jednotnou formu, jež by platila po celé EU. Nyní Rada EU, tedy ministři členských států, ve snaze najít národní kompromisy schválila včetně Česka svoji pozici. Sporným místem se staly evropské ESOP (zaměstnanecké akcie), respektive způsob jejich zdanění v principu „no tax before cash“, tedy že daňová povinnost vzniká až ve chvíli, kdy poplatník skutečně obdrží peníze, nikoli v okamžiku, kdy mu vznikl pouhý „papírový“ nebo virtuální nárok na majetek.
Kompromis ale něco stál. Rada koncept EU-ESOP zachovala, jenže pouze do limitu 750 zaměstnanců nebo 150 milionů eur ročního obratu startupu. Nově vydané akcie či opce firmy, která hranici překročí, o harmonizované zdanění až při prodeji nejspíš přijdou, zatímco ty dříve vydané si ho ponechají. „Je to další zářez do původního návrhu EU.Inc, další překážka pro ambice evropských firem. Evropa si chce vítěze co nejdéle udržet doma, jenže obvykle vítězí právě ti, kteří na hranice nehledí. Použitelnost EU.Inc pro již rozvinuté firmy, takzvané scaleupy, je tím pádem v tuto chvíli s velkým otazníkem,“ komentuje Jiří Vicherek, předseda České startupové asociace.
Skepticky na úpravy hledí i zástupci tuzemských startupů. „Původní návrh byl ambiciózní, ale upřímně málokdo věřil, že se podaří udržet. Obávám se, že v parlamentu EU se úprava ještě rozmělní a úprava ztratí smysl. Už tak přichází o 30 let později,“ komentuje Miloš Lokajíček, spoluzakladatel a provozní ředitel pražského AI startupu ValkaAI. Ve firmě má na starosti exekuci a právě globální expanzi.
ValkaAI vyvíjí technologii pro interaktivní AI video v reálném čase, třeba AI komentátory sportovních a e-sportových přenosů. V únoru 2026 získala investici 12 milionů eur, kterou vedl Rockaway Ventures. Připojily se J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners a Fond Naše Česko.
Firma vznikala od začátku v Nizozemí, až pak přišly na řadu její česká a americká entita. „Pokud zůstane úprava smysluplná, pomůže novým startupům, těm velkým nebo stávajícím už ne. Nedovedu si představit, že by kvůli ní teď firmy měnily svůj status,“ říká Miloš Lokajíček. Protože USA přitahují startupy lákavější možností financování od tamních investorů, zaměstnanecké akcie se podle něj mohly stát protiváhou, která by startupy v Evropě udržela.
Podle Jiřího Vicherka situace sice není dobrou zprávou pro Evropu, může se ale stát zajímavou příležitostí pro Česko. Firma, která překročí hranici 750 zaměstnanců nebo 150 milionů eur ročního obratu, totiž pravděpodobně přijde o harmonizované zdanění nově vydaných opcí a začne se řídit národním režimem státu sídla. Zároveň bude řešit, kde mít zaměstnance, kvůli pravidlům o participaci. Zakladatel se tak bude už při volbě sídla ptát, jaký režim ho čeká v případě velkého růstu a úspěchu. „Pokud tedy v Česku budeme mít konkurenceschopné a smysluplné byznysové podmínky, kvalitní ESOPy a flexibilnější pravidla pro zaměstnávání, máme šanci přilákat skvělé firmy nejen z EU, ale z celého světa,“ míní.
EU.Inc má přinést po celé Evropě také online založení firmy do dvou dnů za nejvýše 100 eur, digitální evidenci akcií, předávání údajů mezi úřady bez opakovaného dokládání a flexibilní nástroje financování.