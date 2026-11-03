Penta Real Estate posiluje v Británii. Po bytech rozjíždí v centru metropole hotelový megaprojekt se Staycity
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- Penta Real Estate postaví v centru Londýna společně s mezinárodní skupinou Staycity Group luxusní jedenáctipodlažní aparthotel za zhruba 6,7 miliardy korun, v němž bude držet 80procentní podíl.
Projekt Morley House ve vyhledávané čtvrti Farringdon nabídne 350 plně vybavených pokojů pod značkou Wilde, kancelářské prostory i záchranu historického kostela City Temple z 19. století.
Pro Pentu jde o další výrazný krok v rámci její britské expanze, kde už vedle hotelového segmentu připravuje s developerem Ballymore rezidenční výstavbu více než tisícovky bytů za 29 miliard korun.
Realitní část investiční skupiny Penta postaví ve spolupráci s mezinárodní hotelovou skupinou Staycity Group v Londýně hotel za přibližně 6,7 miliardy korun. Celkem bude mít 350 pokojů kombinujících hotelové služby s apartmánovým bydlením. Penta Real Estate bude ve společném podniku držet 80procentní podíl a Staycity zbývající pětinu. Dokončení projektu se očekává v roce 2028. Penta o tom informovala v tiskové zprávě. Skupina začala v Británii investovat do výstavby v minulém roce a připravuje tam například přes 1000 bytů.
Projekt nazvaný Morley House získal potřebná stavební povolení a v současnosti se demolují stávající kancelářské budovy, na což v nejbližší době naváže výstavba. Jedenáctipodlažní budova bude stát ve čtvrti Farringdon v centru Londýna. Pokoje a apartmány budou vybavené včetně kuchyní. Na základě třicetileté nájemní smlouvy bude hotel provozován pod značkou Wilde společnosti Staycity Group.
Součástí projektu má být také zhruba 1000 metrů čtverečních kancelářské plochy, bude se též rekonstruovat památkově chráněný kostel City Temple. Obnova se uskuteční díky kontribuční dohodě s městem. Současná podoba kostela vznikla v 70. letech 19. století.
V okolí hotelu sídlí významné mezinárodní společnosti jako investiční banka Goldman Sachs nebo poradenská společnost Deloitte. Nedaleko zároveň vzniká nové Museum of London. Poblíž je také stanice železničních linek Elizabeth line a Thameslink a několik linek londýnského metra.
„Farringdon je dlouhodobě centrem kultury a designu, významnou gastronomickou destinací i vyhledávanou kancelářskou lokalitou, což z něj činí ideální místo pro nový udržitelný aparthotel Wilde,“ řekl Barry Hickey, ředitel realitní části Staycity Group.
Vstup na britský trh
Vstup na britský trh s nemovitostmi Penta oznámila koncem loňského roku. Ve spolupráci s developerskou skupinou Ballymore plánuje postavit v lokalitách u Embassy Gardens, v Canary Wharf a v Brentfordu přes 1000 bytů. Investice by měla činit přibližně miliardu liber, tedy zhruba 29 miliard korun.
Penta Investments byla založena v roce 1994. Působí ve více než 12 evropských zemích a zaměřuje se na maloobchod, zdravotnictví, development, finanční služby, výrobu a média. Penta Real Estate spravuje aktiva přesahující 2,1 miliardy eur (51 miliard korun) a dokončila 50 developerských projektů. V Praze Penta staví byty například v projektech Mocca Vysočany, Nová Waltrovka či na Smíchově. Nové kanceláře pak připravuje v ulicích Hybernská, Vinohradská a v projektu Churchill III nad hlavním nádražím. Zároveň v hlavním městě připravuje větší přestavby na Florenci a na Vítězném náměstí.
Staycity provozuje přes 40 nemovitostí pod značkami Staycity Aparthotels a Wilde ve 24 městech. Společnost byla založena v roce 2004 v irském Dublinu.