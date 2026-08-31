Jan Růžička v čele vnějších vztahů PPF končí. Bude radit akcionářům, do představenstva míří Fremuth
- Novým členem představenstva PPF Group se stává Jindřich Fremuth, bývalý generální ředitel O2, který má ve skupině na starosti také transformaci v oblasti umělé inteligence.
Po více než čtyřech letech ze skupiny odchází Chief Performance Officer Ondřej Frydrych, který se vrací do investiční skupiny Emma Capital.
Změna nastává i v úseku vnějších vztahů, kde dosavadní ředitel Jan Růžička přechází od října do role poradce akcionářů.
Skupina PPF Group mění své vedení. Novým členem představenstva se stává Jindřich Fremuth, bývalý generální ředitel O2 Czech Republic. V představenstvu doplní co-CEOs Kateřinu Jiráskovou a Didiera Stoessela. Fremuth již dříve v PPF převzal pozici Chief AI Transformation Officer, v níž má na starosti rozvoj a implementaci umělé inteligence napříč celou skupinou.
V PPF naopak po více než čtyřech letech končí Ondřej Frydrych, který působil jako Chief Performance Officer a do dubna 2026 zastával i místo v představenstvu. V jeho gesci byl dohled nad provozní výkonností firem z portfolia skupiny. Frydrych se vrací do investiční skupiny Emma Capital.
„Jmenování Jindřicha Fremutha členem představenstva odráží strategický význam technologií, inovací a AI pro další rozvoj PPF. Díky svým rozsáhlým manažerským zkušenostem posílí schopnost představenstva podporovat dlouhodobý růst a rozvoj Skupiny. Současně bych ráda poděkovala Ondřeji Frydrychovi, který se vrací zpět do Emma Capital. Jeho přínos pro Skupinu v uplynulých letech byl zásadní,“ uvedla Renáta Kellnerová, majoritní akcionářka PPF a členka dozorčí rady společnosti.
K dalším personálním změnám dochází v oblasti vnějších vztahů. Dosavadní Chief External Affairs Officer Jan Růžička se od 1. října 2026 posouvá do role poradce akcionářů PPF pro vnější vztahy.
Skupina PPF je soukromý mezinárodní investiční holding s různorodým portfoliem aktiv. Působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Vlastní aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a celosvětově zaměstnává přibližně 37 tisíc lidí.