Anthropic míří na burzu s hodnotou téměř bilion dolarů. Sedm zakladatelů si chce pojistit moc
- Anthropic chce před vstupem na burzu změnit svou vlastnickou strukturu.
Sedm spoluzakladatelů včetně šéfa Daria Amodeie má získat 50,1 procenta hlasovacích práv.
Vývojář chatbota Claude se inspiruje Palantirem a chce zakladatelům zajistit dlouhodobý vliv.
Americká společnost Anthropic, která vyvíjí generativní umělou inteligenci (AI), žádá akcionáře o schválení nové korporátní struktury. Podle návrhu by měli mít generální ředitel Dario Amodei a šest spoluzakladatelů firmy dohromady 50,1 procenta hlasovacích práv. S odvoláním na osoby seznámené s plánem to napsal server The Information. Anthropic se nyní připravuje na primární veřejnou nabídku akcií (IPO).
Zakladatelé si chtějí udržet kontrolu nad firmou i po vstupu na burzu
Nové uspořádání napodobuje strukturu kontroly v americké technologické společnosti Palantir, která umožňuje zakladatelům udržet si vliv na chod firmy prostřednictvím zvláštní struktury akcií. Spoluzakladatelé mají získat speciální druh akcií s větší hlasovací silou.
Díky těmto akciím by měli společnou kontrolu nad většinou důležitých rozhodnutí firmy, dokud si alespoň tři ze sedmi spoluzakladatelů ponechají stanovený minimální počet akcií, uvádí zpráva. Výjimkou by byla například volba členů správní rady Anthropiku, která má sedm míst, z nichž jedno je nyní neobsazené. Nad jejím složením by zakladatelé neměli stejnou kontrolu jako nad ostatními rozhodnutími.
Anthropic míří na burzu, jeho hodnota se blíží bilionu dolarů
Společnost Anthropic také plánuje poskytnout zaměstnancům speciální druh akcií, které by v některých záležitostech sloužily jako rozhodující hlasy v případě rovnosti hlasování.
Anthropic je už několik měsíců považován za lídra v podnikové AI. Firma se nyní připravuje na primární nabídku akcií, která by se podle některých investorů mohla stát největší uskutečněnou primární nabídkou akcií. V květnu byla firma při získání peněz od investorů oceněna na 965 miliard USD (20,6 bilionu Kč).
Firmu Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.