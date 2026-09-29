Milion použitých mobilů prodali jako nové. Zločinecká síť působila po celé Evropě
- Skupina sestavovala telefony z použitých součástek a prodávala je jako nové.
- Škodu způsobili zákazníkům i státům, které tím přišly o část peněz z DPH.
- Na vyšetřování se podílela i česká policie.
Úřad evropského veřejného žalobce odhalil zločineckou skupinu, kterou podezřívá z prodeje více než milionu použitých telefonů, jež byly inzerovány jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř 20 evropských zemích, mezi kterými jsou například Slovensko, Polsko nebo Německo. V Česku se podle úřadu prohlídky neuskutečnily, česká policie se však podílela na vyšetřování.
Předpokládané škody na straně evropských zákazníků činí 300 milionů eur (asi 7,3 miliardy Kč). Dotčené země přišly podle odhadů na DPH o více než 30 milionů eur.
V minulých dnech provedly úřady více než 160 razií v 19 evropských zemích, mezi nimiž figurují všechny státy sousedící s Českem, ale také třeba Finsko, Bulharsko, Lucembursko, Portugalsko nebo Švýcarsko. V Rakousku, Německu a Španělsku bylo zatčeno sedm podezřelých, včetně dvou šéfů organizace.
Podle údajů z vyšetřování nechávala organizace v Hongkongu a Spojených arabských emirátech sestavovat telefony z použitých součástek. Odtud je zabalené jako nové posílala do Nizozemska. Následně podle úřadu žalobce putovaly do skladů v Německu, odkud byly prostřednictvím internetových obchodů prodávány koncovým zákazníkům po celé EU.
Vyšetřování také odhalilo, že při on-line prodeji byla uplatňována snížena sazba DPH. Tu lze aplikovat pouze při přeprodeji použitého zboží. Jelikož však organizace produkty prodávala jako nové za plnou cenu, měly být daňové odvody vyšší. Podvodný projekt měl zákazníky po celé EU uvádět v omyl a způsobit újmu na daních každému státu, kde organizace telefony prodávala.