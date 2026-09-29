První digitální test elektroaut: Vládne BMW, Škoda patří ke špičce. Porsche udivilo poplatkem
- Česká technologická firma Trask provedla první velký test konektivity elektroaut a nahlédla pod prsty vývojářům jednotlivých automobilových značek.
- Analýza odhaluje závažná bezpečnostní rizika u čínských vozů i propastné rozdíly v rychlosti vydávání softwarových aktualizací.
- Nástup generativní umělé inteligence pro plánování tras a hlasové ovládání mění trh a posouvá vývoj softwaru do samotného centra automobilového byznysu.
Palčivá otázka, podle níž se lidé rozhodují o pořízení elektroauta – tedy jak dobře funguje jeho propojení mezi chytrým telefonem, nabíjecí sítí a řidičem, dostává svou odpověď. Velký přehled konektivity elektroaut nyní přináší technologická společnost Trask. Je zároveň detailním pohledem pod prsty automobilek, jakou cestou digitálních vychytávek i faulů na řidiče se vydaly.
Web e15.cz má výstupy studie exkluzivně k dispozici, nyní je k dispozici i veřejnosti, a to po přihlášení.
Hned na začátku je potřeba říct, že nejde o žebříček v pravém smyslu slova. Experti z Trasku, přední české technologické společnosti navrhující IT systémy pro největší hráče na trhu od bank přes energetiku až po automobilky, neměli k dispozici zdaleka všechny typy elektromobilů. Část dat také pochází ze starších srovnání, přičemž aktualizace softwarů v aplikacích jsou u některých automobilek velmi časté – u Tesly v průměru jednou týdně.
Jejich nový interaktivní web je tak daleko spíše první velkou ucelenou snahou o to popsat přehled a trendy mezi vybranými automobilkami s vypíchnutím těch, jejichž auta prošla pečlivě sestavenými scénáři hodnocení.
Vlastně už z tohoto bodu vychází první zásadní sdělení. Vedle asi patnáctky hodnocených značek jich chtěli autoři studie sehnat více a narazili na první překážky. Jde o zalogování nového, respektive dočasného uživatele do systému auta, takzvaný enrollment. „U Porsche jsme se setkali s tím, že zapsání a vymazání uživatele je zpoplatněno částkou asi sedm a půl tisíce korun. Celkem by šlo tedy o patnáct tisíc,“ uvádí Jakub Sirotek, connectivity senior manager firmy Trask a autor studie.
V jiných případech zase narazil na neochotu dealerů automobilek. A třeba u čínských značek také na fakt, že aplikaci neměly buď vůbec, nebo poskytnutou od třetí strany, vývojářů z Ruska. "Z hlediska bezpečnosti je to nepřijatelné," podotýká Sirotek.
Co tedy experti Trasku, vedle schopnosti vůbec se zapsat do aplikace, hodnotili? Prvním pilířem byl infotainment, respektive služby v něm obsažené, a druhým mobilní aplikace.
Experti se naopak vůbec nezabývali údaji, jako je dojezd elektromobilů nebo grafická podoba aplikací či infotainmentu. "Vytvořili jsme metodologii, jak budeme každé auto testovat, a vyškolili k tomu tým. Dali jsme si jasná pravidla a začali jsme s vlastními auty. Pak jsme začali oslovovat dealery," popisuje Jakub Sirotek.
Mezi konkrétní kritéria patřilo třeba fungování digitálního klíče. U některých aut chyběl úplně, u jiných se stačilo s aplikací v telefonu jen přiblížit, jiná vyžadují její aktivní použití v telefonu.
Takovýchto hlavních kategorií je v tuto chvíli sedm – vedle klíče ještě infotainment, soukromí a bezpečnost, nabíjení, služby vzdáleného připojení (odemknutí vozu, zapnutí klimatizace či topení), podpora (jako je reportování potíží v aplikaci a infotainmentu či přítomnost elektronického manuálu k autu) a uživatelské nastavení (jako je právě enrollment, střídání rolí uživatelů či personalizace).
Každá hlavní kategorie se rozdělovala do několika podkategorií, z nichž ve výsledném hodnocení měla každá různou váhu. "Ve výsledku lze porovnat jednotlivá auta i jednotlivé kategorie samostatně mezi sebou. Vždycky jsme byli na hodnocení dva testeři a udělovali v jednotlivých kategoriích body. Nejvíce bylo pět, nejméně nula," popisuje Lukáš Michalička, project manager firmy Trask.
Z porovnávání vyzkoušených vozů vyšlo nejlépe BMW i4 s celkovým skóre 83,8 procenta. Druhá skončila Kia Ev6 se 74,7 procenty.
Protože je web interaktivní, není z podstaty nikdy ukončený. Trask do něj bude doplňovat další údaje i značky aut. V tom současném třeba úplně chybí technologický lídr Tesla, jejíž skóre se dá také očekávat vysoko. “Pokud mám obecně říci čtyři top značky z hlediska konektivity a podívat se na data, která jsme už zveřejnili a která teprve chystáme, budou v té čtyřce Tesla, Mercedes, BMW a Škoda. Na škodovku můžeme být pyšní, udává tempo v koncernu a patří mezi světové špičky,” podotýká Jakub Sirotek.
Mimo toto hodnocení stojí pak zvláštní přehled toho, jak a kterými funkcemi automobilky updatují své aplikace a infotainmenty. Opět není lehké se pro Trask k datům dostat, ale tady už má Teslu navnímanou a pro aplikaci posílá v průměru novinky každých šest dní. Oproti tomu Renault jednou za více než tři sta dní. Údaj může být ale zkreslený právě špatnou dostupností dat.
Jde ale o obecný trend, kterým se automobilky vydaly, což je svým způsobem to nejdůležitější sdělení - vyplývá jak z celkového hodnocení konektivity, tak z přehledů aktualizací. Za prvé počty aktualizací infotainmentu oproti aplikacím v poslední době výrazně klesly právě ve prospěch aplikací. “Automobilky je mají už patrně vyladěné a všechny ušly dalekou cestu, kdežto aplikace dostávají stále více nových funkcí, oprav a musejí reagovat i na změny na straně výrobců telefonů,” komentuje Jakub Sirotek.
Dále se zdá, že fenomén předplatného služeb ještě není tím, co by hýbalo myslí šéfů automobilek. Lidé z Trasku zaznamenali jen předplatné na vyhřívané sedačky, které teprve avizuje BMW a Mercedes. Pak je tu nastupující fenomen digitálních klíčů. “Škodovky Enyaq a Elroq je již dostaly,” říká Jakub Sirotek. Nastupujícím trendem je také zapojování umělé inteligence, například do mapového plánování. “Škoda, Volvo i další automobilky přidávají k mapám funkci, že si řidič může zadat cestu s nabíjením třeba kolem specifického kavárenského řetězce. Stačí to jednoduše sdělit hlasovému asistentu a on cestu podle toho naplánuje,” říká Jakub Sirotek.
Podobně dokáže AI hledat v manuálech aut, taže odpoví na otázku, kde při poruše třeba hledat pojistkovou skříň a podobně. Tesla pak třeba přímo implementovala do svých systémů AI Grok, který je řidičům dostupný i pokud ho nemají v telefonu. Zvládne třeba ovládat klimatizaci a další služby.
Zapojení AI v autech má i svůj ekonomický background. Globální trh s automobilovým softwarovým vybavením a elektronikou podle analýzy společnosti McKinsey vzroste do roku 2035 na 519 miliard dolarů (zhruba 11,5 bilionu korun) a poroste čtyřnásobně rychleji než samotný prodej vozidel.
Klíčovým motorem přechodu na takzvaná softwarem definovaná vozidla (SDV) je masivní nástup umělé inteligence. Analytici odhadují, že AI do roku 2035 ovlivní téměř 78 procent všech softwarových funkcí ve vozech – od asistenčních systémů řízení (ADAS) přes prediktivní údržbu až po generativní hlasové asistenty v infotainmentu a mobilních aplikacích. Automobilky tak postupně mění svůj obchodní model a přecházejí od jednorázového prodeje hardwaru k průběžně aktualizovanému softwaru.