Nákup za 180 miliard. Výrobce čipů AMD získá firmu zaměřenou na vývoj AI
- Americký výrobce čipů AMD se dohodl na převzetí firmy World Labs.
- Zaplatí za ni 8,2 miliardy dolarů, tedy téměř 180 miliard korun. Cenu uhradí svými akciemi.
- Dokončení transakce očekává ještě v letošním roce.
Spoluzakladatelkou a šéfkou firmy World Labs je přední vědkyně v oblasti umělé inteligence Fei-Fei Liová. Ta je profesorkou na Stanfordově univerzitě a v minulosti pracovala na vývoji AI v internetové společnosti Google. Po dokončení transakce se stane výkonnou viceprezidentkou a hlavní vědeckou pracovnicí Advanced Micro Devices (AMD).
„Tato akvizice přivede do AMD špičkový tým výzkumníků a expertů, což posílí její schopnost vyvíjet AI hardware, software a systémy potřebné pro vznikající modely a aplikace,“ uvedla společnost AMD, která již dříve do firmy World Labs investovala.
AMD soupeří s domácím konkurentem Nvidia, který v současnosti dominuje globálnímu trhu s čipy pro AI. Společnost Nvidia se tento měsíc dohodla, že zaplatí 12,9 miliardy dolarů (zhruba 277 miliard Kč) za převzetí platformy Hugging Face, na níž vývojáři sdílejí a využívají otevřené AI modely a data pro jejich vývoj.