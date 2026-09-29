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Nákup za 180 miliard. Výrobce čipů AMD získá firmu zaměřenou na vývoj AI

Ilustrační foto.

Ilustrační foto. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Americký výrobce čipů AMD se dohodl na převzetí firmy World Labs.
  • Zaplatí za ni 8,2 miliardy dolarů, tedy téměř 180 miliard korun. Cenu uhradí svými akciemi.
  • Dokončení transakce očekává ještě v letošním roce.

Spoluzakladatelkou a šéfkou firmy World Labs je přední vědkyně v oblasti umělé inteligence Fei-Fei Liová. Ta je profesorkou na Stanfordově univerzitě a v minulosti pracovala na vývoji AI v internetové společnosti Google. Po dokončení transakce se stane výkonnou viceprezidentkou a hlavní vědeckou pracovnicí Advanced Micro Devices (AMD).

„Tato akvizice přivede do AMD špičkový tým výzkumníků a expertů, což posílí její schopnost vyvíjet AI hardware, software a systémy potřebné pro vznikající modely a aplikace,“ uvedla společnost AMD, která již dříve do firmy World Labs investovala.

AMD soupeří s domácím konkurentem Nvidia, který v současnosti dominuje globálnímu trhu s čipy pro AI. Společnost Nvidia se tento měsíc dohodla, že zaplatí 12,9 miliardy dolarů (zhruba 277 miliard Kč) za převzetí platformy Hugging Face, na níž vývojáři sdílejí a využívají otevřené AI modely a data pro jejich vývoj.

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