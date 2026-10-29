Okamžik pravdy pro Google. Vyhledávání s Gemini požírá marže a čistý zisk spadl o čtvrtinu
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- Akcie Alphabetu a Samsungu zasáhly citelné výprodeje poté, co obě firmy zaostaly za očekáváním Wall Street a vyvolaly pochybnosti, píše businessový newsletter 11am.
Vlastník Googlu se potýká s 25procentním propadem čistého zisku a horší ziskovostí vyhledávání s chatbotem Gemini, kde se mu zatím nedaří efektivně monetizovat reklamu.
Zatímco technologický sektor a korejský index Kospi ztrácejí a Samsung odložil slíbené odměny akcionářům, výprodejům vzdoruje Microsoft díky silnému růstu cloudu i úspěšnému prodeji AI aplikací.
Akcie technologických společností zasáhla nová vlna výprodejů a stojí za ní opět nenaplněná očekávání spojená s umělou inteligencí (AI). Investory tentokrát zklamaly čtvrtletní výsledky americké softwarové firmy Alphabet a korejského výrobce čipů Samsung.
Tržby obou firem nadále rostou, analytici na Wall Street však celkově očekávali o něco lepší data. Alphabet, majitel společnosti Google, oznámil, že jeho tržby za třetí kvartál stouply meziročně o 25 procent na 127,6 miliardy dolarů (2,8 bilionu korun). Čistý zisk se za stejné období naopak o 25 procent propadl na 26,2 miliardy dolarů. Akcie Alphabetu po středečním konci obchodování na americkém trhu zavřely o deset procent níž. Samsung momentálně ztrácí více než čtyři procenta.
V případě Alphabetu navíc zveřejněné informace posílily pochybnosti o tom, zda obří výdaje do vývoje AI přinesou slibované pohádkové zisky. Společnost totiž během konferenčního hovoru uvedla, že rostoucí zájem o vyhledávání pomocí služby AI Mode zhoršuje její ziskovost. U této funkce využívající chatbota Gemini se jí totiž zatím nedaří prodávat tolik reklamy, dosud hlavní zdroj příjmů.
To vyvolává pochybnosti, zda společnost bude schopna v budoucnu ufinancovat plánované investice převyšující bilion dolarů do vybavení datových center pro AI a elektřiny potřebné k jejich pohánění. Pokud Google a jeho generální ředitel Sundar Pichai nezačnou na AI rychle vydělávat, investoři přestanou rostoucí výdaje v této oblasti tolerovat, uvedl pro agenturu Bloomberg hlavní analytik Thomas Monteiro ze společnosti Investing.com.
„Toto čtvrtletí představuje pro Alphabet okamžik pravdy,“ řekl Monteiro. „Buď Pichai se svým týmem napraví způsob, jak firma AI monetizuje, nebo tento gigant v blízké budoucnosti riskuje ztrátu svého vedoucího postavení v několika klíčových oblastech podnikání.“
Pochybnosti o tom, zda AI skutečně lidstvu přinese slibovaný prudký nárůst produktivity a firemních zisků, zasahují celé technologické odvětví včetně provozovatelů datových center a výrobců polovodičových součástek. Právě posledně jmenovaní přitom v letošním prvním pololetí táhli burzovní indexy k novým rekordům. Jejich rapidně rostoucí zakázky byly jedním z hlavních tahounů hospodářského růstu ve Spojených státech.
Do této skupiny patří i Samsung, který v srpnu díky prudkému nárůstu poptávky po svém zboží ze strany AI firem slíbil, že ještě letos vyplatí dividendy a provede zpětné odkupy akcií celkem za 80 miliard dolarů. Dnes ale společnost zveřejnila hospodářské výsledky, jež zaostaly za očekáváním trhu, a oznámení o odměnách pro akcionáře odložila až na leden.
Propad akcií Samsungu s sebou stáhl dolů i hlavní korejský burzovní index Kospi, který oslabil o 1,2 procenta. Futures kontrakty naznačují, že podobný pokles dnes po otevření amerického trhu čeká také technologický index Nasdaq 100.
Výprodejům technologických akcií odolává Microsoft, jenž ve středu večer naopak investory potěšil rostoucími příjmy z cloudového byznysu – tedy pronajímání výpočetní kapacity – a nižšími kapitálovými výdaji, než se čekalo. Největší softwarové firmě na světě se na rozdíl od Googlu daří rovněž prodávat AI aplikace. Její akcie proto před otevřením amerického trhu rostou o 3,4 procenta.