Šéf AI giganta přiznal obrovskou nejistotu. Investoři mu přesto chtějí svěřit biliony
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Anthropic míří na burzu s rekordním úpisem akcií za více než dva biliony korun.
Investoři projevují obrovský zájem navzdory rostoucím obavám z prasknutí AI bubliny, píše businessový newsletter 11am.
Šéf Anthropicu Dario Amodei přiznává velkou nejistotu kolem budoucnosti firmy i nákladných investic.
Na finančních trzích rostou pochybnosti o tom, zda umělá inteligence (AI) přinese slibované pohádkové zisky a pokryje obří výdaje na výstavbu datových center. V případě probíhajícího vstupu společnosti Anthropic na burzu však mezi investory zjevně převládla ještě silnější obava: aby jim neujel vlak.
Americký vývojář chatbota Claude v úterý večer ukončil nabídku svých akcií a dnes pravděpodobně oznámí jejich prodej na horní hranici cenového pásma. Uvádějí to nejmenované zdroje citované tiskovou agenturou Bloomberg, podle níž by tak Anthropic a jeho zakladatelé mohli utržit rekordních 90,4 miliardy dolarů (přes dva biliony korun). S akciemi by se mohlo začít obchodovat ve čtvrtek.
I přes velký zájem investorů – podle některých zpráv byla poptávka až sedmkrát vyšší než nabízený objem cenných papírů – však výsledek zaostává za původním očekáváním. Primární úpis (IPO) za 78 dolarů na akcii by společnost jako celek ocenil na 1,4 bilionu dolarů. To je o dost méně než u vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, s níž se začalo obchodovat v červnu.
Obavy z AI bubliny sílí. Investoři už počítají miliardové ztráty
Anthropic si totiž jde pro peníze na burzu za výrazně horších podmínek, než jaké panovaly na začátku léta. Provozovatelé některých datových center pro trénování a provozování AI modelů mají problémy se splácením dluhů a bezpečnostní rizika zvyšují volání politiků po přísnější regulaci. Celé odvětví v posledních dnech navíc zasáhl dramatický pád šéfa společnosti Nvidia, jež dominuje trhu s nejpokročilejšími čipy.
To vše posiluje obavy z toho, že obří sázky na AI by mohly způsobit tržní bublinu, která by v případě splasknutí způsobila nesmírné finanční ztráty a možná i globální recesi. Mnozí investoři do tohoto odvětví jsou navíc už nyní ve ztrátě: hodnota deseti největších firem, jež letos vstoupily na americkou burzu, je teď podle deníku Financial Times zhruba o pětinu nižší než v době jejich IPO.
„Je cítit určitá únava,“ uvedl pro Financial Times investiční šéf lichtenštejnské společnosti LGT Wealth Management Sanjay Rijhsinghani. „Ocenit tyto emise není snadné: v podstatě kupujete budoucí cenu, která se může, ale nemusí realizovat. A to lidem vrtá hlavou.“
Podle deníku The Wall Street Journal za relativním úspěchem IPO Anthropicu spíše než nadšení investorů stojí známé FOMO: the fear of missing out.
Šéf Anthropicu přiznává obrovskou nejistotu. Investory přesto neodradil
Šéf Anthropicu Dario Amodei se do poslední chvíle snažil obavy rozptýlit, mimo jiné během pátečního živě vysílaného setkání s Jamiem Dimonem, ředitelem největší investiční banky na světě JPMorgan Chase. Ta spolu s Goldman Sachs a Morgan Stanley úpis akcií zprostředkovává a propaguje.
Přesto Amodei během rozhovoru obou mužů připustil, že jeho firma vzhledem k překotnému vývoji technologie a s ní spojeného byznysu čelí „obrovské nejistotě“. Její investice do datových center mají v příštích dvou dekádách dosáhnout 900 miliard dolarů. Cílem Anthropicu je vybudovat vlastní zařízení a snížit tak svou momentální závislost na cloudových službách od Googlu či Amazonu.
„Výpočetní kapacity představují pro společnost nejzásadnější podnikatelské dilema,“ řekl Amodei Dimonovi podle deníku Financial Times.
Toto varování zjevně investory neodradilo, a některé možná svou upřímností dokonce ujistilo. Jedním z nich byl miliardář Bill Ackman, který se setkání šéfů Anthropicu a JPMorgan Chase účastnil osobně.
„Udělal na mě dojem,“ řekl poté o Amodeiovi agentuře Bloomberg. „Působil jako velmi rozvážný a umírněný generální ředitel.“